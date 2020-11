Cintas y concursos

Monterrey, N.L.

C RAZY DELICIOUS

Sí, todos los programas de concurso de cocina son más o menos similares: hay un grupo de concursantes que cocinan para pasar al siguiente nivel hasta llegar a un ganador absoluto que es el que prepara el mejor platillo.

Manjares Divinos no es la excepción, puede decirse que es "pan con lo mismo", pero hay que reconocerle que el glaseado y los chochitos de colores están bastante sabrosos.

En cada emisión, la simpática y colorida conductora Jayde Adams recibe en una especie de Jardín del Edén comestible a tres participantes, cocineros aficionados, que deberán vencer tres retos para los Dioses de la Comida (los chefs Carla Hall, Niklas Ekstedt y Heston Blumenthal) que bajan de las alturas para elegir al ganador de la preciada Manzana Dorada.

Todos los ingredientes están al alcance de su mano en el jardín, ya sea creciendo o dentro de los árboles y piedras.

El primer reto es cocinar con un ingrediente determinado. El platillo más creativo gana una ventaja de 10 minutos en la siguiente ronda, en la que deberán de deconstruir y dar su versión de algún plato emblemático y en la que los dioses eliminan a uno de ellos.

La última ronda consiste en un reto más complejo y que implica mayor compromiso creativo en sabor y presentación del que surge el ganador.

Manjares Divinos es muy entretenido, novedoso, ligero y, sobre todo, apetitoso. ¿Acaso hay algo nuevo bajo el sol en materia de concursos culinarios?

WIFI RALPH

Pocas películas animadas se prestan para una secuela que resulte orgánica y no forzada, y da gusto que los Estudios Disney hayan dado en el clavo. La cinta es una comedia deliciosa, que retiene todo el tono de la primera película y que permite que los personajes tengan un nuevo recorrido y arco de evolución. En esta ocasión nuestros héroes (Ralph y Vanellope) deben meterse al internet para llegar a eBay y poder comprar una pieza necesaria para arreglar una maquinita del arcade. Este recorrido, lleno de color y humor, los lleva a diferentes lados de la red, con representaciones muy creativas. Uno de los momentos cumbres de la cinta es el encuentro de Vanellope con las princesas de Disney, una secuencia que es literal de carcajada. La historia de Ralph parece ya estar resuelta, pero no me molestaría visitarlos incluso por tercera vez

LAS HORAS MÁS OSCURAS

Hubo un momento crucial en la Segunda Guerra Mundial en el que Inglaterra debía decidir si iniciar pláticas de paz con la Alemania de Adolfo Hitler...o enfrentarlo. El responsable de tomar la decisión que definiría la historia fue Winston Churchill. De eso trata el poderoso drama histórico en torno a la figura e importancia del Primer Ministro Británico. Lo que hacen el guionista Anthony McCarten y el director Joe Wright es quitarle al tema la solemnidad y el enfoque didáctico y hacer un drama poderoso sobre las presiones que actúan en un hombre en los momentos críticos.

Está producida con maestría, cuidadosa en los detalles y eso se agradece, pero lo mejor de todo son su fotografía y su elenco, principalmente Gary Oldman, cuya impresionante caracterización le dio el Óscar de Mejor Actor.