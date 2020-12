Cintas para redescubrir

Monterrey, N.L.





THE GODFATHER CODA: THE DEATH OF MICHAEL CORLEONE





Tres décadas después de su estreno original, el director Francis Ford Coppola propone una nueva versión del filme final de la trilogía basada en la célebre novela de Mario Puzo sobre una familia italiana pilar de la Mafia en Estados Unidos.

Conocida como El Padrino III, la cinta fue reeditada, estrenada en cines el viernes pasado y hoy se lanza a la venta en formato digital y físico bajo el título de El Padrino Epílogo: La Muerte de Michael Corleone.

La nueva versión ha sido modificada en su duración por cinco minutos, es decir pasó de 2 horas 42 minutos a 2 horas 37 minutos.

Todos los cortes, en su mayoría sutiles, le dan agilidad a la narrativa, compactando algunas escenas o cambiándolas de lugar para dejar en claro el sentido de cierre de la trilogía.

Dos de los cambios más notorios están en el principio y el final de la cinta, definiendo el curso de la historia y subrayando el carácter trágico del personaje central en el que se conjugan las consecuencias no sólo de las propias acciones, sino las de toda su familia empezando por su padre.

Nuevamente, lucen las actuaciones de Al Pacino y Diane Keaton, al frente de un poderoso y atractivo elenco.

Controvertida en su momento por considerar que no estaba a la altura de sus predecesoras y por incluir en su retrato a la hija del director, la hoy galardonada y reconocida Sofía Coppola, esta renovada edición le otorga el valor que se le había negado.

Si bien la película funciona perfectamente como propuesta independiente, lo óptimo para apreciarla es conocer las dos anteriores (El Padrino de 1972 y El Padrino II de 1974) consideradas dentro de lo mejor de la cinematografía de todos los tiempos.

Las tres cintas constituyen una épica monumental y una poderosa experiencia fílmica.

THOR: RAGNAROK

Bien podría considerarse la mejor de las tres protagonizadas por Thor. Relata la lucha por salvar a la tierra de Asgard de la peor amenaza que ha enfrentado en su historia. Además de conocer a nuevos personajes, como la villana Hela, en este filme nos reencontramos con Odín, el dios padre; Hulk, el que se pone verde de coraje; Loki, el hermano incómodo, y hasta el refinado Dr. Strange. Llena de acción, con una buena dosis de humor y efectos especiales de última generación, la trama resulta tan ágil como divertida, con secuencias memorables, como la del enfrentamiento de Hulk y Thor como gladiadores. Esta vez, el rubio superhéroe no tiene un interés romántico, pero despliega todo su poder y enfrenta algunos sucesos que cambiarán radicalmente el curso de su existencia. Si eres fan de Marvel, no te la puedes perder.





DOWN WITH LOVE

Es un divertido homenaje a las comedias de los 50 y 60 protagonizadas por Doris Day y Rock Hudson. La comedia no es para todos los gustos, pero los que disfrutan las cintas de aquella época se divertirán en grande. En un tono fársico, el director Peyton Reed cuenta la historia de Barbara Novak (Renée Zellweger), una escritora feminista que llega a NY con su libro "Abajo el Amor". Su trabajo es un tratado enfocado a liberar a las mujeres de la dominación de los hombres y a enseñarles a comportarse como ellos. Novak encuentra a su rival en Catcher Block (Ewan McGregor), un escritor de una revista para caballeros que ve su vida sexual de playboy arruinada gracias al éxito del libro. La trama guarda cierta similitud con Problemas de Alcoba, cinta protagonizada por Hudson y Day en 1959, donde el galán se hace pasar por otra persona. La diferencia más grande es que el humor de tipo sexual no tiene la censura a la que pudo haber sido enfrentado en aquella época. Zellweger está fabulosa en el papel y su química con McGregor es maravillosa. Además visualmente la cinta es una joya.