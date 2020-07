Cintas con mucho corazón

THE HALF OF IT

Si Supieras es un drama romántico adolescente muy inteligente y con mucho corazón.

Cuenta la historia de Ellie, una chica que es muy buena para escribir y se la pasa haciendo las tareas de los demás.

Paul, un chico deportista, se acerca para que le ayude con cartas de amor para su crush Aster, una de las chicas más lindas de la prepa.

El problema es que Ellie también esta enamorada de ella.

La cinta juvenil es una especie de versión moderna de Cyrano de Bergerac, aprovechando la tecnología como los mensajes de texto telefónicos y demás, con el giro del triángulo amoroso diferente.

De entrada el elenco juvenil es sensacional y creíble, en un mundo en el que es difícil encontrar a los jóvenes retratados de manera convincente en la pantalla.

Leah Lewis es una revelación como Ellie, la chica que se siente ajena al mundo de la prepa, y Daniel Diemer y Alexxis Lemire complementan el interesante triángulo amoroso.

Si Supieras es una muy grata sorpresa.

EL MERCADER DE VENECIA

La adaptación que el director Michael Radford hace de la obra clásica de William Shakespeare es uno de los grandes aciertos de esta película, porque encontró el tono ideal para hacerla vigente. La historia de una deuda que debe pagarse con una libra de carne, anécdota central de El Mercader de Venecia, tiene uno de los personajes más ricos y más difíciles del teatro universal, Shylock, el judío prestamista de la Venecia renacentista, y que constituye un verdadero reto para cualquier actor. Al Pacino logra una interpretación memorable y poderosa que pone de manifiesto su enorme capacidad. Jeremy Irons y Joseph Fiennes consiguen estar a la altura, creando personajes tan complejos como interesantes. El ritmo de la narrativa es energético y la producción está hecha con toda la mano. La reconstrucción de la época es impresionante y la fotografía saca tal provecho de las locaciones en Venecia que la convierte en un personaje crucial. Es una excelente oportunidad de acercarse a un clásico sin poses, ni aburridas pretensiones.

ASESINATO DE EL EXPRESO DE ORIENTE

La nueva versión del clásico de Agatha Christie tiene varios aciertos. De entrada el director y protagonista Kenneth Branagh le imprime un ritmo acorde a los tiempos que la hace dinámica para las nuevas generaciones. Pero lo mejor de la cinta es el ensamble de actores, donde destacan Michelle Pfeiffer y Penélope Cruz, en el papel que le valió un Óscar a Ingrid Bergman. La ambientación, fotografía y el cuidado de la producción es otro punto a favor, aunque la estrella siempre será la historia. Su éxito en su estreno en cines garantizó que el personaje de Hercule Poirot, interpretado por Branagh, regresará en una nueva versión de Muerte en el Nilo, a estrenarse post pandemia.