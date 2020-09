Cintas con corazón

ALL TOGETHER NOW

La Esperanza, Esa Cosa con Plumas es la historia de Amber, una chica con una gran voz, muy optimista y que tiene mucha fuerza para enfrentar los problemas que le manda la vida.

Aunque se ha quedado sin casa, y duerme junto con su madre en un camión escolar, busca la manera de sobrevivir con varios trabajos y apoyando a la gente a su alrededor, pero todo tiene un límite.

Cuando llega a un punto en el que ya no puede con el peso de lo que le pasa, debe aceptar que la ayuda puede llegar de cualquier parte.

Auli´i Cravalho, la voz de Moana de Disney, protagoniza el drama de corte familiar, que quizás puede ser un poco intenso para los más jóvenes de casa.

Pese a que el guion es de fórmula, la cinta no cae en sentimentalismo, aunque si tiene mucho corazón.

Parte del éxito del proyecto es la actuación tan natural de Cravalho, que se encuentra rodeada actrices como Judy Reyes, una extraordinaria Justina Machado y la veterana Carol Burnett.

Es una película que te deja con un buen sabor de boca.

AGENTE SALT

Sin lugar a dudas, es una joya en la carrera de Angelina Jolie como heroína de acción. Se trata de una película hecha a su medida para demostrar su rango actoral en un género al que las actrices frecuentemente no suelen tener acceso. La trama escrita por Kurt Wimmer cuenta la historia de Evelyn Salt, una respetada agente de la CIA, al que un desertor ruso en EU señala como infiltrada de su gobierno para asesinar al Presidente ruso durante su visita norteamericana. Ante tal acusación ella tiene que huir para salvar su vida y su libertad y llegar al fondo del asunto. El director Phillip Noyce aprovecha perfectamente la imagen y las capacidades de Angelina en complejas secuencias de acción y transformaciones físicas que la hacen lucir de manera espectacular. En general todo el elenco está al servicio de la historia, con un desempeño de calidad, pero es la estrella quien brilla más que todos. Ideal para una emocionante velada palomera.

LA PIEL QUE HABITO

Tiene una trama perversa, torcida, oscura, contada con un estilo impecable y de gran belleza estética. ¿Qué otra cosa podría esperarse de Pedro Almodóvar? La cinta basada en la novela de Thierry Jonquet adaptada por el propio Pedro en colaboración con su hermano Agustín Almodóvar gira en torno a un cirujano plástico que trabaja en una piel sintética con sorprendentes propiedades y la mujer en la que efectúa pruebas como objeto de experimentación y estudio. Detrás de todo, por supuesto, hay un oscuro e inimaginable secreto. Antonio Banderas y Elena Anaya, como el médico y su paciente, están espléndidos en personajes complejos y atormentados, al igual que todo el reparto, en el tono exacto que dicta el estilo del director manchego. La cuidada estética visual, en la producción, la fotografía, el manejo de los colores y la luz, muestran su evolución expresiva. No es "bonita", pero es una gran película.