Cinta revela la vida de la hija de un mafioso

Ciudad de México.

¿Cómo es crecer dentro de una familia criminal? Eso lo sabe bien Victoria Gotti, hija del mafioso John Gotti y cuya vida será retratada en la cinta "La hija de la mafia".

Hoy a las 22:00 por Lifetime llega la película basada en la novela "This family of mine: What it was like growing up Gotti", de David Schneiderman en la que la propia protagonista es la encargada de relatarla.

El filme, dirigido por Catherine Cyran, está protagonizado por Chelsea Frei, Maurice Benard y Bree Woodill.

CRUDA TRAMA

En la trama cargada de cierta crudeza se retratará la relación de los Gotti como no se ha visto anteriormente en la televisión desde el glamour de la mafia hasta los problemas que ese estilo de vida conlleva, retratando momentos clave como la muerte de su hermano menor y sus romances.