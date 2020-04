Cinta biográfica está en curso

Un largometraje sobre la vida de Whitney Houston está en camino y lo escribe el guionista de "Bohemian Rhapsody" ("Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury").

La cinta biográfica es supervisada por el patrimonio de Houston, el productor musical Clive Davis y Primary Wave Music, dijeron los socios el miércoles.

Se titulará "I Wanna Dance with Somebody" y seguirá a Houston del anonimato a la fama. Promete ser "honesta sobre el precio que le costó el superestrellato", según el anuncio.

DESDE SUS INICIOS

"Por toda mi experiencia personal y profesional con Whitney desde sus años de adolescencia hasta su trágica muerte prematura, sé que la historia completa de Whitney Houston no se ha contado todavía", dijo Davis en un comunicado.

Indicó que el guion de Anthony McCarten revelará finalmente y por completo a Houston, "cuyo genio vocal conmovió profundamente al mundo mientras ella batallaba fieramente los demonios que serían su destrucción".

Houston vendió más de 200 millones de discos alrededor del mundo durante sus 25 años de carrera musical y ganó seis premios Grammy, 16 Billboard y dos Emmy antes de morir en 2012.

UN HONOR

McCarten, nominado al Oscar por los guiones de "The Theory of Everything" ("La teoría del todo"), "The Darkest Hour" ("La última noche de la humanidad") y "The Two Popes" ("Los dos papas"), dijo en un comunicado que estaba agradecido de poder trabajar de cerca con personas que conocieron tan bien a Houston.

En el anuncio también se indicó que Stella Meghie estaba en "conversaciones avanzadas" para dirigir. Su más reciente película es "The Photograph" de 2020, con Issa Rae y LaKeith Stanfield.

"I Wanna Dance with Somebody" aún no