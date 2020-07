Cine nacional se queda sin blockbusters

Las grandes producciones hollywoodenses retrasan su llegada y dejan con pocas opciones a los cines mexicanos para lo que resta del año. Serían entonces los títulos considerados medianos y pequeños los que ocupen las salas para atraer público, coinciden integrantes de la cadena productiva nacional. De acuerdo con datos reunidos por EL UNIVERSAL, hasta ahora sólo títulos como Scooby Doo, Wonder Woman 1984 , Bill & Ted face the music y Top gun: Maverick, aparecen en una lista tentativa.

En contraparte, se preparan producciones mexicanas e internacionales que normalmente salen con un menor número de pantallas (entre 50 y mil, esta última equivale es cinco veces menor que una producción de Estados Unidos), como Amores modernos, con Ludwika Paleta; Cuidado con lo que deseas, con Fernanda Castillo, y Me casé con un idiota, con Alfonso Herrera.

"Afortunadamente el tamaño de las producciones que se quedaron sin estrenar es muy variada y se está pensando en que sean las más medianas y pequeñas las que vayan a las salas de cine abiertas, esa sería la estrategia", dice Tábata Vilar Villa, directora de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.

"Pero es un territorio desconocido, podemos abrir un n de semana y luego se cierran por el cambio del semáforo epidemiológico —regresó de amarillo a naranja—, como ocurrió ahora que tuvieron que cerrar en Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo", expresa. Hasta el domingo pasado, sólo el 16% de salas existentes en México se encontraban abiertas.

Desde mayo, cuando reabrieron algunas y hasta el pasado día 19, se habían proyectado 68 títulos, de los cuales alrededor de una decena son estrenos. Esta tendencia también se ha visto en el mundo. En Japón se ha recurrido a clásicos como Ben-Hur, El Mago de Oz y Al este del Edén, para atraer al público, mientras que en España, tras la reapertura a finales de junio, el filme de Giuseppe Tornaore, Cinema Paradiso, tuvo proyección en 150 salas.

Ante la falta de producciones de Hollywood, en Francia se han beneficiado fimes nacionales como la comedia Tout simplement noir y How to be a good wife (Manual de la buena esposa). Invierten estrategia. Geminiano Pineda, al frente de Cine Caníbal, decidió estrenar Vigilando a Jean Seberg y Queen y Slim: los fugitivos.

Subsisten con sus ahorros Distribuidoras han recurrido a ahorros para sobrevivir estos meses donde no ha habido flujo de dinero.

Con ocho años de existencia, Cine Caníbal cuenta únicamente con seis personas, a quienes se les ha ido pagando con recursos guardados.

"Tuve una experiencia cuando fue la inuenza y cerraron los cines; nunca sabes cuándo va a haber un evento como este o como el terremoto, en el que la gente no quería entrar al cine, entonces fuimos haciendo un guardadito para cualquier emergencia", dice su fundador, Geminiano Pineda.