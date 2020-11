Cine en tu casa

Monterrey, N.L.

THE MOVIES THAT MADE US

Muy en la línea de la serie documental Los Juguetes que Nos Hicieron (The Toys That Made Us), muy popular en Netflix, le toca el turno al cine.

Las Películas que Nos Hicieron dedica los episodios de su primera temporada a cuatro cintas que definieron una buena parte de la cultura popular de los 80 y 90.

A partir de entrevistas, testimonios y datos de producción de cada una de las cintas, los episodios ofrecen una visión entrañable de Baile Caliente de 1987, Los Cazafantasmas de 1984, Duro de Matar de 1988 y Mi Pobre Angelito de 1990.

De esta manera, ofrecen una vista integral no sólo de los desafíos que implicó la realización de cada una de las películas y cómo se integraron sus repartos y quienes estuvieron originalmente contemplados para encabezarlos, sino también del momento histórico en el que surgieron y la importancia e influencia que tuvieron en la cultura popular.

La estructura es muy ágil y eso ayuda a que cada episodio incluya mucha y muy detallada información sin que se pierda la atención en ningún momento.

Con un obvio toque de nostalgia dirigido a los espectadores de arriba de 40 años, Las Películas que Nos Hicieron puede ser muy útil desde el punto de vista informativo para que las nuevas generaciones puedan entender mejor al cine actual.

La serie original incluye dos capítulos más que no han sido programados aún en Latinoamérica dedicados a películas de temporada: Elf y El Extraño Mundo de Jack.

Imperdible y disfrutable.

LAS AVENTURAS DE TINTÍN: EL SECRETO DEL UNICORNIO

Steven Spielberg se da vuelo con la tecnología llevando a la pantalla al personaje de historietas creado por el belga Hergé. La película adapta las historias originales y lleva al intrépido reportero y su fiel compañero, el perro Milou, en una aventura para descubrir el secreto de un barco que se hundió hace tiempo y las pistas que su capitán dejó.

El cineasta aprovecha la tecnología para usar la cámara de maneras que nunca podría en un filme de acción viva, haciendo la cinta una experiencia vertiginosa con grandes secuencias de acción. Jamie Bell prestó su actuación virtual al personaje principal, mientras que Andy Serkis, todo un veterano de la tecnología, es el Capitán Haddock, y Daniel Craig el villano. Con mucho humor la cinta maravilla por su tecnología y es una gran aventura para ver en familia.

BUGSY

Cuenta la historia del gángster Benjamin Siegel, apodado Bugsy, y del gran sueño que tenía de construir casinos en el desierto.

Ese sueño se transformó en lo que ahora es Las Vegas. La cinta es también una historia de amor, ya que Bugsy, interpretado por Warren Beatty, viaja a los Ángeles y se ve involucrado con una actriz de Hollywood llamada Virginia Hill, interpretada por Annette Bening. La pareja tiene mucha química en pantalla, tanta, que después de la filmación contrajeron matrimonio.

Aunque la cinta se toma muchas libertades históricas, resulta un producto muy entretenido, con una producción impecable.

Barry Levinson es el director de la cinta, que estuvo postulada para 10 premios Óscar y se llevó los de Vestuario y Dirección de Arte.

Vale la pena.