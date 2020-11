Cine en tu casa

Monterrey, N.L.

MOTHERFATHERSON

MotherFatherSon es un poderoso drama familiar con tintes políticos, ubicado en la Gran Bretaña actual.

Richard Gere interpreta a Max, un norteamericano que es dueño de un importante emporio periodístico con influyentes publicaciones en Estados Unidos e Inglaterra, cuyas tácticas pueden ser éticamente cuestionables.

El periódico londinense lo maneja Caden (Billy Howle), su único hijo. Y una crisis familiar lo obliga a reunirse con Kathryn (Helen McCrory), su ex esposa.

Max, además, tiene que lidiar con las próximas elecciones de Primer Ministro, en las que está involucrado, y el embarazo de Sofía (Elena Anaya), su nueva esposa, una heredera mexicana que no acaba de aceptar los métodos profesionales de su marido.

La serie está muy bien escrita, es inteligente y con un toque crítico, tiene un grado de dramatismo que nunca cae en excesos, aunque se inclina más por el tema familiar que por el de la influencia de los medios masivos en la vida política de un país, tiene una producción elegante y cuidada en lo técnico y en lo artístico con el sello de la BBC.

Pero lo mejor de todo son sus actuaciones de un extraordinario nivel con personajes que les dan oportunidad de lucimiento a cada uno de los elementos de elenco, no importa si son principales o breves, entre los que figura Angélica Aragón como la madre de Sofía.

MotherFatherSon toca conflictos actuales como la radicalización de las posturas políticas, el peligro del autoritarismo disfrazado de populismo, así como la ética de los medios y su responsabilidad social.

Vale mucho la pena.

AL FILO DEL MAÑANA

Un soldado debe revivir su día una y otra vez, muy al estilo Hechizo del Tiempo, cada vez que muere luchando con extraterrestres en esta fascinante cinta dirigida por Doug Liman. Basada en la novela japonesa "All You Need Is Kill", la cinta es un emocionante viaje y Tom Cruise brilla en la pantalla, haciendo muy buena mancuerna con Emily Blunt. Lo más interesante es que el personaje de Cruise tiene cero experiencia en combate y eso le permite explotar su lado cómico sin dejar a un lado su papel de héroe de acción. Es el tipo de historias que te mantiene al borde del asiento y que tienen una producción impecable. Un producto comercial de acción y ciencia ficción que vale la pena, como el personaje, revivir una y otra vez. No se la pierda.

#VIVO

Hay una infección incontrolable que provoca que los humanos se conviertan en muertos vivientes, llenos de furia, que persiguen a las personas sanas para comérselas. Un chico se queda aislado en su departamento en medio del caos y debe encontrar a otros sobrevivientes y salvar su vida. ¿Te suena conocido? Prácticamente es el argumento de todas las películas de zombis de los últimos años. Es también el de la nueva propuesta proveniente de Corea del Sur. La mayoría de las situaciones que aborda ya las has visto en otras cintas, por lo tanto no aporta gran cosa al género, pero aunque predecible es bastante efectiva, muy entretenida y ágil, logrando tener a la audiencia en tensión constante. Lo único diferente es que dentro de los cánones estéticos del slasher, las imágenes violentas son un poco menos explícitas que las de sus antecesoras. Para fans del género.