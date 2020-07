Cinco muertos en un ataque con toma de rehenes contra una iglesia en Sudáfrica

Al menos cinco personas murieron esta madrugada en un ataque con tiroteos y con una supuesta toma de rehenes en una iglesia de Sudáfrica, una matanza por la que ya han sido detenidas más de 40 personas, indicaron hoy fuentes policiacas.

El ataque se produjo alrededor de las 3 horas (tiempo local), en un recinto de la denominada International Pentecostal Holiness Church ubicado en la localidad de Zuurbekom, unos 40 kilómetros al este de Johannesburgo.

#IPHCChurchhostage A hostage scene is unfolding at the International Pentacostal Holiness Church in Zuurbekom in Westonaria. Several church members are being held hostage, allegedly by a splinter group of the church. We understand shots were fired and 4 people have been killed. pic.twitter.com/k45YDEAaFL