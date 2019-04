Cinco cárteles se pelean Morelos: Cuauhtémoc Blanco

Cuernavaca, Mor.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco afirmó que todos los estados del país con problemas de inseguridad pública requieren del apoyo del gobierno federal, "porque no puedes tú solo con estos cinco cárteles (grupos delictivos) que hay", dijo.

"Se matan entre ellos, por eso hay tanto asesinatos en el estado. Cinco cárteles se pelean la plaza para ver quién tiene más fuerza, poder, y es lo que me duele, porque ellos no tienen corazón y matan por 500 y mil pesos", afirmó Blanco.

El pasado fin de semana arrojó cerca de 20 homicidios violentos atribuidos al crimen organizado. Al respecto Blanco Bravo manifestó su solidaridad con los empresarios que han sido presa de las extorsiones y sostuvo que continuará en la batalla para bajar los índices delictivos.

"No se vale, hay extorsiones, robo a casa habitación, te cuesta lo que haces. Como empresario te costó mucho hacer tu negocio para que llegue un extorsionador y te pida 200 mil, 3 o cinco millones de pesos, pues mejor lo cierras y eso no lo vamos a permitir. Por eso le digo a la gente que denuncie, si no denuncian no podemos hacer nada para poderlos agarrar. Hay cosas buenas que ha hecho el comisionado (de Seguridad) con el general (Comandante de la 24 Zona Militar), y han agarrado a varios delincuentes, pero nada más se habla de asesinatos", expresó Blanco antes de ingresar a su despacho de palacio de gobierno.

El gobernador aseguró que cumplirá con su compromiso de detener a los delincuentes, aunque es complicado porque unos se esconden en Morelos y otros se van al estado de Guerrero, explicó. "Ojalá, y Dios quiera, tengan esas cámaras de video en sus establecimientos y que denuncien y nos den fotografías. Así solamente va a bajar el crimen, como te digo, tenemos que pedir fuerzas federales, necesitamos el apoyo del gobierno federal, porque si no, no vamos a acabar con esta situación", subrayó.

El gobernador expuso que la seguridad volverá a Morelos en uno o dos años, y atribuyó al gobierno saliente la herencia de un estado violento, con cárteles del crimen organizado, cuyos integrantes matan personas inocentes, como ha sucedido en algunos bares.

"Yo he dicho que estos personajes no tienen corazón ni sentimientos. Es lamentable lo que pasa, pero vamos a seguir luchando, no vamos a parar, creo que tenemos que seguir bajando los índices de inseguridad", sostuvo.