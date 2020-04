Cierre temporal de Carretera Estatal 4

Condado Cameron, Tx

El juez del Condado Cameron, Eddie Treviño, Jr., ha ordenado el cierre temporal de acceso a la playa Boca Chica como también a la Carretera Estatal 4 desde la FM 1419 (Oklahoma Ave.) hasta la entrada a la playa Boca Chica debido a las actividades anticipadas de pruebas para el SpaceX.

La medida obedece a que el 15 de Marzo del 2019, la Corte de Comisionados aprobó una orden autorizando al Juez del Condado, Eddie Treviño, Jr. para ejecutar cualquier orden o las necesarias para el cierre de la Carretera Estatal 4, y/o la playa Boca Chica relacionadas a las actividades de lanzamientos espaciales, a partir de hoy y/o en el futuro.

"Ordene el cierre de la Carretera Estatal 4 y la playa Boca Chica con el propósito de proteger la salud y seguridad pública durante las actividades de prueba de SpaceX el 1 de Mayo del 2020, entre las 9:00 p.m. hora central hasta las 6:00 a.m., del siguiente día y en forma alternativa el 2 de Mayo del 2020 y/o el 2 de Mayo del 2020 de 9:00 p.m. hora central hasta las 6:00 a.m. del siguiente dia, en caso que el 1 de Mayo del 2020 no se llegara a utilizar el cierre temporal.

Si SpaceX no completa sus actividades de prueba de lanzamiento el 1 de Mayo del 2020, entonces se usarán las fechas alternativas de lanzamiento de prueba, declaro Treviño.

SpaceX y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley se coordinarán para garantizar que no se permita el acceso a estas áreas a personas o vehículos durante estas horas del día.

En coordinación con el Condado, SpaceX establecerá un perímetro de zona de seguridad que incluirá dos puntos de control temporales en la Carretera Estatal 4. Las personas que proporcionen prueba de residencia entre los dos puntos de control podrán acceder a sus hogares durante las pruebas.

No se permitirá el acceso más allá del punto de control de seguridad a la playa durante los cierres temporales. La playa estará cerrada y aquellos que deseen visitar una playa durante el cierre podrán hacerlo en La Isla del Padre y en los parques del Condado Cameron, acceso a la playa No.3, 4,4 Oeste y 5 Oeste.