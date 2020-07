Cierre de ingenio azucarero sería catastrófico: Tino Sáenz

Cd. Victoria, Tam.

La Compañía Azucarera del Río Guayalejo propietaria del ingenio azucarero en Xicoténcatl dio a conocer, mediante un comunicado, el cierre del complejo para procesamiento de caña en aquella región lo cual representará la pérdida de alrededor de 2 mil empleos directos y afectará a productores de al menos 6 municipios de la región.

"Estamos pensando y deseando que esto no sea definitivo, están sentándose las partes a platicar, a negociar, y están muy tirantes las cosas según estoy entendiendo porque este comunicado no es más que decirle a la gente que van a cerrar y que el ingenio ya no va a operar, pero eso sería catastrófico para la región", consideró el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso local, Florentino Aron Sáenz Cobos, "es una empresa que ha operado con números negros, ha funcionado por muchísimos años y esperemos que estos nuevos dueños no la cierren".

El comunicado aduce que el cierre del ingenio xicoténcatlense se debe a una ´grave situación financiera´ por la que viene atravesando la planta en los últimos años lo cual haría incosteable su operación; no obstante, la empresa dijo que está dispuesta a llevar a cabo una zafra más para el ciclo 2020-2021 dependiendo de que se pueda contar con ´las condiciones necesarias y contemos con la voluntad de los involucrados´.

En los municipios de Gómez Farías, González, Llera, Mante, Ocampo y Xicoténcatl se siembran 25 mil hectáreas las cuales producen al año 4 millones de toneladas de caña que se traducen a un millón de toneladas de azúcar.