Cierre de Gobierno de Trump cuesta 3 mil mdd a economía de EU

Washington DC, Estados Unidos.

El coste del cierre parcial administrativo del Gobierno federal que se prolongó durante cinco semanas supuso un costo no recuperable de 3 mil millones de dólares a la economía de Estados Unidos, según un informe divulgado hoy por la Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO).



El reporte de la CBO, órgano no partidista del Congreso, señaló que la economía estadounidenses perdió un total de 11 mil millones de dólares durante la suspensión parcial de la administración federal que comenzó el 22 de diciembre.



"Aunque la mayor parte del PIB real perdido durante el cuarto trimestre de 2018 y el primero de 2019 será finalmente recuperado, estimamos que cerca de 3 mil millones no lo serán", afirmó Keith Hall, director del organismo en un comunicado.

Sobre el efecto acumulado en las proyecciones de crecimiento económico para todo 2019, la CBO estimó que será un 0.02 por ciento menor que lo anticipado y se ubicará en una tasa anual del 2.3 por ciento.



"El cierre frenó la actividad económica principalmente por la pérdida de la contribución de los trabajadores federales al PIB, el retraso en el gasto federal en bienes y servicios, y la reducción en la demanda agregada (que a su vez ralentizó la actividad del sector privado)", apunta el documento.



Cientos de miles de trabajadores federales que quedaron sin sueldo debido al cierre parcial de la Administración de Estados Unidos regresaron hoy al trabajo.



No obstante, el acuerdo para reabrirlo es de carácter temporal ya que la Casa Blanca y el Congreso se dieron un plazo de tres semanas para impedir una nueva parálisis.



En una entrevista este domingo con The Wall Street Journal, el Presidente Donald Trump, se mostró poco optimista de que se llegue a un pacto.



"Personalmente creo que es menos de 50-50, pero hay gente muy buena en esa partida", aseguró el Mandatario.



Trump accedió el viernes pasado a aprobar la actual prórroga presupuestaria de tres semanas, que no incluye fondos para su controvertida promesa de un muro en la frontera con México, el origen del desacuerdo con los demócratas, después de que cerca de 800 mil trabajadores públicos dejaran de cobrar su segunda nómina quincenal consecutiva.



La reapertura pactada entre demócratas y republicanos y avalada por Trump otorga fondos hasta el 15 de febrero, nueva fecha límite.