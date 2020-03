Cierre de fronteras deja varados a mexicanos en Perú

CIUDAD DE MÉXICO.- Decenas de mexicanos se encuentran varados en Cusco, Perú, tras el cierre de fronteras que realizó el gobierno local como prevención contra el coronavirus, lo que provocó la cancelación de vuelos nacionales e internacionales.

Entre ellos se encuentra un grupo de cuatro tamaulipecos que salieron de Reynosa el pasado 10 de Marzo y que cuentan vía telefónica a EL UNIVERSAL la odisea que están pasando, pues deberán quedarse hasta el 2 de abril en Cusco, de acuerdo con la información que el Gobierno de Perú ha difundido.

Fernanda Contreras, oriunda de Reynosa, Tamaulipas, expresó que la situación es desesperante no sólo para los mexicanos sino también para todos aquellos que han perdido sus vuelos y no cuentan con recursos económicos para permanecer 15 días más en Cusco.

"Nosotros viajamos de Reynosa a Ciudad de México y de ahí, a Cusco, nuestro vuelo de regreso es el 20 de marzo, pero nos enteramos por otros mexicanos que debíamos venir al aeropuerto para verificar el status de los vuelos. Así lo hicimos y nos llevamos la sorpresa que a partir del 15 de marzo, se implementó el cierre de fronteras, nos dijeron que los vuelos se cancelaban tentativamente hasta el 2 de abril".

Destacó que el Aeropuerto Internacional Alejandro Velazco Astete de Cusco cerró sus puertas, aunque es posible entrar explicando a elementos del Ejército que se acude por información.

"Te revisan la temperatura al entrar y te permiten el acceso. Fuimos a la aerolínea y nos dijeron que los vuelos estaban cancelados, aunque algunos están saliendo esporádicamente, pero te llaman antes para avisarte si serás uno de los afortunados pasajeros. Algunos mexicanos que han podido salir en estos vuelos nos enviaron fotos y nos dicen que viajan sólo 18 pasajeros, eso nos parece injusto porque son aviones con mayor capacidad".

Sobre esta medida dijo, no se les ha dado una explicación aunque son una gran cantidad de pasajeros los que están manifestando su inconformidad al respecto.





SOLOS

Contreras dijo que, hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores no les ha dado una respuesta favorable para la situación que está viviendo, ya que buscan salir de Perú, ante la posibilidad de que los casos de Covid-19 se incrementen. El gobierno de Perú ha informado de 86 casos conformados de Coronavirus.

"Nosotros pudimos encontrar un hotel para quedarnos, pero ni el gobierno de Perú ni el de México han podido resolver si costearan los gastos que se generen por los 15 días que estaremos acá. Conocimos a mexicanos que no tienen un lugar para dormir y no pueden quedarse en el aeropuerto porque el Ejército a las nueve de la noche hace revisión y saca a las personas que estén dentro", explica.

La mexicana expresó que este lunes se les informó que se implementó toque de queda, por lo que en punto de las 22:00 horas ninguna persona puede estar en la calle.

"Nos dijeron que si alguien estaba en la calle sería detenido. En los centros comerciales nos dejan pasar de 10 en 10, sólo entramos a comprar lo necesario, pagamos y salimos, se forman filas enormes para comprar alimentos y pues la verdad es una situación desesperante".

Contreras destacó que en la Embajada de México en Perú no han sido atendidos y sólo consiguieron hacer contacto telefónico donde se les pidió el nombre y el número de pasaporte, para llevar un registro de los mexicanos varados tanto en Cusco como en Lima.

"Tengo entendido por medio de los chats de WhatsApp, que en Lima se encuentran alrededor de 150 mexicanos que de igual forma tendrán que espera hasta el 2 de abril que será cuando se abran las fronteras y los aeropuertos en Perú".





INCERTIDUMBRE

El grupo con el que viajó Fernanda Contreras está conformado por dos jóvenes de Tampico y dos de Reynosa, sin embargo, a lo largo del viaje han conocido a personas de otros municipios tamaulipecos como Nuevo Laredo, Matamoros o Ciudad Victoria.

"Hay personas que no pudieron salir de Machupichu, ellos permanecerán allá porque ya no es posible salir y la mayoría de los vuelos salen o de Cusco o de Lima. Las medidas ahorita son extremas sobre todo con la restricción para comprar comida o para salir por la noche. No sabemos qué pasará, estamos preocupados porque todas las personas que no tienen dónde quedarse por la noche".

Externó que por medio de los grupos de WhatsApp se les ha comunicado que algunos familiares en México, visitarán la Embajada para solicitar se les envié apoyo o que el Gobierno Federal los saque de Perú para poder regresar a sus hogares.

"Se tiene un listado de todos los mexicanos que estamos en Perú y se llevará a la Embajada o a Relaciones Exteriores para que nos puedan ayudar. Confiamos en que puedan sacarnos de Perú antes de la fecha en que supuestamente se abrirán las fronteras, todos los que estamos acá no tenemos los recursos para este tipo de contingencias, tomando en cuenta que son 15 días de alimentos, hospedaje y lo que se vaya ofreciendo".

Indicó que actualmente el tipo de cambio es de un dólar por 3.55 soles y que tan solo una comida puede costar 20 soles, algo así como seis dólares.