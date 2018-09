Cierran terapias vespertinas en el CRI

"Tenemos que programarnos a otro horario, yo tengo que traerla por lo menos a 15 terapias". Mario Muñoz, afectado.

Pacientes del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) en la ciudad reprocharon la decisión que ha tomado el organismo para eliminar las terapias vespertinas, debido a que implica modificar horarios de trabajo de familiares que los llevan. "Ayer nos avisaron,tenemos que programarnos a otro horario, yo tengo que traerla por lo menos a 15 terapias y no se cuántas veces por semana, voy a hablar con mis jefes para que me den permiso no sé si me vayan a descontar", mencionó Mario Muñoz, uno de los afectados.

Y es que la noticia se dio el mismo día en el que se realizaron los cambios, por lo que no dieron tiempo de asimilar los horarios.

Teodora Martínez Rodriguez es otra de las inconformes ."Esta es la tercera vez que yo vengo a terapias del brazo yo acostumbro venir en la mañana pero aveces se facilita más que sea en la tarde".

De acuerdo con el personal del CRI en el turno vespertino se atendían a por lo menos 50 pacientes.

Ayer EL MAÑANA acudió a las instalaciones para buscar al coordinador Arturo Justiniani Ibarra para conocer el porqué se habían realizado cambios de horario pero hasta las 16:00 horas cuando el inmueble cerro sus puertas no apareció.

ANTECEDENTES

El pasado sábado, Oralia Cantú directora del DIF declaró que durante tres semanas se hicieron estudios en diferentes áreas para realizar cambios como parte del proceso de entrega-recepción.