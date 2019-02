Cierran registro para becas de primaria y secundaria

Se acaba el tiempo para que las familias acudan a registrar a sus hijos para obtener una beca municipal, por lo que autoridades piden que ya no se acerquen si ya pasó la fecha que le corresponde ya que se sigue todo un proceso.



Solamente quedan algunos días para que concluya todo el proceso, ya que desde el 01 al 04 de febrero le toca a los alumnos del nivel superior.

Eduardo Bladinieres Cámara, secretario de Desarrollo Social, comentó que cada nivel educativo tuvo su plazo, y se otorgaron varios días para que acudieran a cumplir con los requisitos.

"Los que ya no entraron, ya no acudan porque ya no se les puede recibir, si no estuvieron en tiempo y forma los días que les correspondía, no se puede recibir porque los folios son seriados y no se puede porque afecta a todos", dijo.

Explicó que se ha rebasado la expectativa de interesados en obtener una beca, pero los resultados finales se darán a conocer cuando termine el registro.

"Rebasamos la cantidad que esperábamos, pero sí les puedo decir que vamos arriba de la cifra original", expresó.

Los primeros en registrarse fueron: los de preescolar, deportivas, artísticas, capacidades diferentes y casas hogar del 14, 15 y 16 de enero, le siguió primaria los días 17, 18, 21 y 22 de enero, secundaria 23, 24 y 25 de enero, preparatoria 28, 29 y 30 de enero, y universidad es del 1 y 4 de febrero.