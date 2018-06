Cierran las puertas a nuevos profesionistas

Río Bravo, Tam- Jóvenes recién egresados de universidad, ven como sus horizontes se cierran, situación que no solo aplica a nuevos profesionistas de carreras de humanidades como derecho, comunicación, educación, sino a egresados de carreras enfocadas al mercado.

Tal es caso del joven Juan Antonio Reyes, quien apenas hace un año, finalizó su carrera en diseño gráfico, pero a 12 meses, no ha podido encontrar trabajo.

"He metido como 20 solicitudes en 20 lugares distintos y no me han hablado de ninguno, tanto aquí como en Reynosa", dijo Reyes.

Precisó que ha tenido que desempeñar otros trabajos, como ayudante de técnico en refrigeración, auxiliar en oficinas, pero hasta ahora, laborar en su profesión, le ha sido imposible.

Denunció que sólo hay plazas laborales para operadores de maquiladoras y en rubros ajenos a carreras como la que estudio el entrevistado, lo que agrava su desesperada situación, misma que viven otros egresados que tienen que emigrar o ejercer oficios para los cuales no estudiaron.