Cierran puertas a Einar El Vikingo

Así lo consideró José Luis Mendieta "Rambo", pues considera que el Vikingo rompió códigos de luchadores al agredir el pasado viernes al niño de 5 años, Mateo, en una función clandestina organizada por el Partido Equidad, Libertad y Género en la Alcaldía Venustiano Carranza.

"El peor enemigo de este muchacho (Einar el Vikingo), son los mismos luchadores que ya no van a permitir que luche en una arena.

"Todos los luchadores que son verdaderamente profesionales van a estar en contra de ese tipejo que no merece el nombre de luchador profesional, ni aquí en México ni en ninguna parte del mundo", afirmó el Comandante.

Y no sólo los gladiadores, sino también los promotores no lo contratarán, además de también estar sancionado indefinidamente por la Comisión de Lucha Libre de la CDMX, donde no podrá participar en ningún cartel regulado por el organismo.

"Podría seguir trabajando en la clandestinidad, pero es muy difícil porque ahorita los promotores ya no lo están contratando con toda la difusión que se ha estado dando al caso, pero aquí si te puedo decir, todo programa registrado por nosotros no lo vamos a pasar por él", indicó José Contreras, comisionado de Lucha Libre de la Ciudad de México.

¡NI LICENCIA TENÍA!

El luchador Einar, El Vikingo no cuenta con licencia de luchador profesional en la Ciudad de México, lugar donde se realizó el evento; y tampoco en el Estado de México, señalaron los titulares de ambas comisiones, El Fantasma (CDMX) y Juan José Herrera (Edomex).

José Contreras, comisionado en la Ciudad de México, recalcó que la función del pasado viernes 21 de mayo en la colonia Aviación Civil dentro de la alcaldía Venustiano Carranza, no estaba avalada por esa comisión y confirmó que el Vikingo no está autorizado para trabajar en la capital del país de manera indefinida.

Mendieta recordó que el abuelo del niño agredido fue luchador profesional. "Yo se los digo, porque soy amigo del papá de la señora (abuela de Mateo) fue luchador, así que los genes de ese niño son de luchador por eso con mucho gusto fue a abrazar al luchador sin pensar las consecuencias". Trascendió que el nombre del citado luchador era Rafles, gladiador de la vieja guardia.