Cierran playa Miramar y los espacios públicos

Tampico, Tam.- Para evitar un problema de salud de mayores dimensiones, las autoridades de Ciudad Madero determinaron el cierre total de la Playa de Miramar a partir de la tarde de este lunes, así también el parque bicentenario y espacios públicos.

En una reunión en la que asistieron el alcalde Adrián Oseguera Kernion, el secretario del Ayuntamiento Juan Antonio Ortega Juárez, el titular de Protección Civil, Romel Martínez Flores, personal de la Secretaría de Marina Armada de México y Guardia Nacional, se determinó que se instalarían retenes para evitar el acceso de gente al máximo paseo turístico.

La vocería del Ayuntamiento de la urbe petrolera confirmó que esta tarde se instalarían filtros en el máximo paseo turístico apoyados por la Guardia Nacional, Protección Civil, Semar y Sedena.

De acuerdo a lo informado, esta decisión fue tomada por las autoridades locales como medida preventiva de salud pública.

El alcalde Adrián Oseguera, en rueda de prensa ofrecida en el acceso principal al máximo paseo turístico ofrecida la tarde de este lunes aseveró que los espacios de recreación, incluida la playa, permanecerían cerrados.

Dijo que se trata de una medida de prevención, "hemos escuchado a los italianos y a los españoles que por no tomar las medidas a tiempo están padeciendo del coronavirus, por no tomar las medidas a tiempo y en Ciudad Madero estamos tomando las medidas a tiempo para evitar un brote".

¿SEMANA SANTA?

El alcalde maderense informó que hasta el momento no se tiene un tiempo estimado de cuándo terminará esta medida, pero se estará al pendiente de las recomendaciones de la Secretaría de Salud federal y la estatal, a fin de informar sobre el desarrollo de esta pandemia.

Indicó que hasta el momento no se tiene ningún caso en Ciudad Madero, "pero no quiero que llegue el coronavirus a esta ciudad". Aceptó que la medida de restricción afectará a los hoteles y comercios, "pero la salud es primero".

Explicó que aunque no existen casos del Covid-19 en la ciudad, si no se toman ese tipo de medidas, llegarían a esta parte del país familias provenientes de varios estados de la República en donde ya existen los casos y se crearía un problema de salud en Madero, "el chiste es no exponer a las familias maderenses a ese tipo de enfermedades".

Precisó que la atención en el Palacio Municipal continuará, pero sólo se tomarían las medidas de prevención pertinentes, "con guantes, con tapabocas, gel antibacterial". Asimismo lanzó un exhorto a los vacacionistas para que no viajen a Ciudad Madero pues las zonas de esparcimiento permanecerán cerradas. "Se les está dado un atento aviso a todos los turistas por su seguridad, por su salud", concluyó.

ALTAMIRA ANALIZA

Entre tanto en el municipio de Altamira se analiza la posibilidad del cierre de la Playa Tesoro, sin embargo se esperan recomendaciones de las autoridades de Salud.

César Vázquez Jáuregui, director de Protección Civil dijo que el fin de semana tuvieron una afluencia de dos mil personas en ese paseo turístico.

Y aunque no es tan visitada como la Playa de Miramar, también sería de la Administración Portuaria Integral de Altamira el cierre o no para los próximos días.