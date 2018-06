Cierran periódico por caída de anunciantes

San Antonio, Tx.- El periódico bilingüe La Prensa de San Antonio anunció el cierre de operaciones, por la fuga de anunciantes y la acumulación de deuda, en un cambiante ambiente de negocios.

La Prensa había planeado cerrar sus operaciones de impresión para enfocarse en su producto digital el próximo mes, pero la víspera anunció el cese de operaciones por completo.

La editora y propietaria del periódico, Nina Durán, dio a conocer la decisión en un artículo y un video, colocado en su pagina de Facebook.

"Después de servir a la comunidad durante 29 años, La Prensa de San Antonio ha cerrado sus puertas impresas y digitales", escribió Durán.

"He disfrutado cada paso de este viaje y sabía que esta era una posibilidad cuando volví como editora en 2016. En última instancia, estoy tan feliz de poder proporcionar trabajos a personas que considero familiares por dos años más. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de nada", señaló.

El anuncio del cierre se da a casi un año de la muerte del exeditor de La Prensa, Tino Durán, quien falleció a los 82 años.

La Prensa de San Antonio se fundó en 1913 y permaneció en circulación en su primera época hasta 1963. Tino Durán y su esposa Amelia resucitaron el periódico en 1989 y se mantuvo en operación por 29 años, hasta ahora que anuncia su cierre.