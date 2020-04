Cierran negocios; los no esenciales

Miguel Alemán, Tam.

Atendiendo las disposiciones de las autoridades estatales y sanitarias derivadas de la contingencia, los propietarios de los establecimientos comerciales ubicados en la zona centro de la ciudad han venido cerrando sus puertas al público de manera paulatina, sobre todo los que expenden artículos que se consideran no esenciales.

Los dueños de los negocios del primer cuadro de la ciudad ya se han visto obligados a cerrar sus puertas poco a poco y conforme van recibiendo las visitas de las autoridades que los vienen conminando a suspender operaciones temporalmente como medida de prevención ante el Covid-19.

"Así es, desde el miércoles por la tarde que nosotros recibimos el aviso por parte del personal de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), en el sentido de que debíamos de cerrar los negocios por la contingencia que hay y que supuestamente para poder prevenir más contagios, aunque algunos otros comenzaron a cerrar desde el lunes", refirió la encargada de un local.

Y es que el cierre de establecimientos se ha venido dando de manera paulatina y escalonada desde el pasado lunes, siendo el miércoles por la tarde, cuando ya se comenzó a notar mucho más la ausencia de las actividades comerciales en la zona centro.

"Efectivamente, personal de la Coepris nos visitó el miércoles por la tarde para notificarnos de la nueva medida del cierre de negocios, pero deberían de llegar y primero explicarnos de buena manera las disposiciones, porque primero vino uno de ellos muy prepotente, ordenándonos el cierre, porque dijo que si no hacíamos caso, nos iban a mandar a los negros (Policía Estatal), eso no me pareció nada y comencé a discutir con él, pero luego intervino otro compañero más amable y de buena manera, nos explicó cuál era la situación, pidiéndonos de favor que suspendiéramos actividades y acatamos la nueva disposición, pues en la forma de pedir está el dar", explicó la dueña de otro establecimiento.

Por último y durante un recorrido realizado por la Avenida Hidalgo, considerada corazón de la zona centro de la ciudad, se pudo observar que hay un estimado de un 70 por ciento de los negocios que ya están prácticamente cerrados al público, siendo estos los dedicados a la venta de artículos no esenciales.

EN CAMARGO

Priva desolación

Vacías lucen las calles del municipio, luego de que se dieron indicaciones para el cierre de negocios considerados como no esenciales para la vida cotidiana, como tiendas de ropa, calzado, artesanías, revisterías, jugueterías y tiendas deportivas, entre otros giros.

En Camargo al igual que en todo el estado se exhortó desde el mes pasado a los propietarios de negocios de convivencia social como albercas, bares, centros de entretenimiento, casinos y quintas a suspender sus actividades para prevenir la propagación del Covid-19 evitando la aglomeración de muchas personas en un solo sitio.

Cabe destacar que en este municipio fueron varios los establecimientos de alimentos, que por voluntad propia de sus dueños suspendieron actividades señalando que acataran la cuarentena por su salud y la de sus clientes.

En las redes sociales algunos camarguenses han comparado la actual situación de desolación y calles vacías con el año del 2010.

Por Francisco Valdivia

Camargo, Tam.