Cierran las puertas del albergue a indigentes

Por ello, es que las personas en situación de calle deambulan sin un espacio al que dirigirse para obtener alimento o refugio.

Al ser considerados un sitio de alto riesgo, desde la primera semana de abril recibieron instrucciones de autoridades sanitarias para frenar nuevos ingresos, limitando sus atenciones a los que ya se encontraban albergados.

En el caso del albergue "Santísima Trinidad", en la colonia Aquiles Serdán, solo alcanzaron cupo 15 personas, incluidas 4 que fueron trasladadas desde la Casa de Psiquiatría. "No cerramos por gusto, sino por una necesidad sanitaria, los indigentes son un sector muy vulnerable a los contagios, ya que están en la calle, algunos padecen de sus facultades mentales, entonces seguimos la recomendación de no atender a nadie nuevo y explicarles a los que ya estaban ahí la situación que atravesábamos, no pudimos obligar a que se quedarán algunos, por eso solo tenemos 15", mencionó Adolfo Sevilla, presidente del patronato de indigentes.

Durante este periodo de aislamiento garantizó que ningún paciente ha registrado síntomas relacionados al Covid-19.

Al no existir fecha, Sevilla no puede hacer planes ni notificar a los indigentes sobre su fecha de salida, mientras tanto, pueden salir ni recibir visitas. "El albergue sigue en funcionamiento pero está cerrado a nuevas atenciones, es necesario que se defina una fecha de apertura o u lugar para que los indigentes vayan, reciban alimento y un espacio para ducharse, por lo pronto seguimos las recomendaciones no dejamos que nadie salga y solo ingresa personal".

Recordó que antes del cierre se realizaron diversos operativos con elementos de Protección Civil a fin de atender a la mayor cantidad de indigentes posible.