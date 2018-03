Cierran escuelas en Acapulco por violencia

Los planteles educativos están en colonias vecinas a La Frontera, donde ayer cuatro sujetos entraron a estas instalaciones y raparon a al menos 20 estudiantes.



El secretario general de la Sección 14 del Sindicato de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg), Robespierre Moreno Benicio, anunció que 200 escuelas de esa misma zona se van a sumar a la suspensión, lo que afectaría a 20 mil estudiantes.



Señaló que el acuerdo de los maestros es no regresar a las actividades educativas hasta que las tres instancias de Gobierno garanticen seguridad a la comunidad educativa.



En rueda de prensa que ofrecieron en Acapulco, los dirigentes de la Sección 14 contaron que los estudiantes de la telesecundaria "Cuitláhuac" de la Colonia La Frontera vivieron una situación de miedo durante la irrupción de un comando.



"Cuando los estudiantes eran rapados, pensaron que los iban a decapitar", afirmó Moreno.



Reveló que luego de agredir a estudiantes y maestros, los sujetos armados fueron a otra escuela en la Colonia Ciudad Renacimiento.



"Aquí en la telesecundaria Revolución solamente fueron a tomar fotografías de los maestros", comentó.



El líder sindical solicitó a las autoridades una mesa de trabajo para que haya una propuesta de cómo resolver el tema de inseguridad en los planteles.



"Hay muchos compañeras y compañeros maestros que están siendo amenazados", refirió.



Recordó que en varias escuelas de la zona suburbana de Acapulco ya no cuentan con el resguardo del Ejército mexicano o de la Policía Estatal.



Desde el 2015, escuelas de educación básica han sufrido amenazas por parte de la delincuencia, por lo que han suspendido las clases.



El secretario técnico de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), Jorge Sotomayor Landeta, dijo que todavía no existe información por parte de los supervisores escolares sobre el número de escuelas que suspendieron clases.



En tanto, el Gobernador Héctor Astudillo pidió esperar que la Fiscalía dé los resultados de la investigación del ataque que sufrieron en la telesecundaria.