Cierran bulevar en Victoria en protesta por falta de agua

Cd. Victoria, Tam.- Con pancartas y haciendo uso de algunos vehículos, vecinos del Cuarenta Mariano Matamoros de esta capital obstaculizaron el bulevar Emilio Portes Gil en protesta debido a la falta de agua en aquel sector, emplazando a las autoridades responsables de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado locales para dar solución a la problemática.

"No queremos a ningún que se ande para presidente, no queremos a nadie, queremos agua, si no nos solucionan que no se paren en las puertas de nuestras casas para pedir el voto; queremos agua, tenemos pandemia, tenemos hijos ¿con qué nos vamos a cubrir si no nos podemos bañar bien?", dijo la señora María de la Luz Escobar, vecina del fraccionamiento Miguel Alemán, asimismo, acudieron residentes del fraccionamiento Santander y colonia Miguel Alemán.