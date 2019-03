Cierran Aserca y bloquean carretera. Productores continúan en pie de lucha

Río Bravo, Tam.- Ante la grave incertidumbre que aqueja al campo tamaulipeco como resultado de que no terminan por aterrizar los programas y apoyos al campo así como también por que las reglas de operación no se ajustan a las necesidades reales, productores procedieron a cerrar las oficinas de Aserca en espera de que el nuevo gobierno federal los voltee a ver, y de que el hoy Presidente de la República cumpla compromisos de campaña de rescatar el campo.

Reunidos ayer por la mañana más de 250 hombres del campo tamaulipeco en la Asociación de Pequeños Propietarios Rurales previa convocatoria, agricultores, presidentes de asociaciones, módulos, del Municipio así como de la región desde San Fernando, Matamoros, Valle Hermoso, Miguel Alemán es que decidieron poner candado a las instalaciones de Aserca.

Hicieron uso de la palabra Jorge Luis López Presidente del Consejo Estatal Agropecuario, el diputado federal Hector Villegas, Felipe Avila presidente de la Asociación Municipal de Pequeños Propietarios Rurales, Agustin Hernández Presidente de la Unión Agricola Regional del Norte de Tamaulipas, y Rogelio García de Matamoros entre otros.

NO NOS HAN ESCUCHADO

"En este gobierno ni siquiera nos han escuchado ni volteado a ver, sino nos ponemos los pantalones bien puestos nos van a pasar por arriba, si nos pisan lo seguirán haciendo, llévele señor diputado federal el mensaje al señor Presidente que necesitamos que cumpla lo que prometido en campaña", expresó de entrada Jorge Luis López Martinez Presidente del Consejo Agropecuario en Tamaulipas al hacer uso de la palabra.

DIPUTADO SE DIJO AFECTADO

Por su parte otro de los ponentes como lo fue el diputado federal por el III Distrito Héctor Villegas tras lamentar lo que les esta pasando afirmó, "lamentablemente las reglas de operación no se adecuan a nuestras necesidades los nuevos lineamientos no nos favorecen, yo también soy gente del campo, necesitamos que el gobierno federal nos voltee a ver y nos apoye, y eso sólo lo podemos lograr entre todos yo sólo no puedo".

Es una de las primeras movilizaciones del año aquí en el Municipio de los hombres del campo Tamaulipeco de la zona norte, quienes adelantaron que se estarán sumando a la de otros estados el miércoles.

NO NADAMOS EN LA ABUNDANCIA

Y en ese mismo tenor fue también bastante claro en su intervención Agustin Hernández Presidente de la Unión Agricola Regional del Norte de Tamaulipas..."al grupo que tienen arriba de 20 hectáreas le están poniendo muchas restricciones, necesitamos hacer un frente fuerte los productores del Norte, que se les quite esa imagen de que nadamos en la abundancia".

HOY REUNIÓN CON SECRETARIO

En su intervención Felipe Vega presidente de la Asociación Municipal de Pequeños Propietarios Rurales, adelantó que el día de hoy por la mañana se estarán entrevistando con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México Victor Manuel Villalobos Arámbula, y en base al resultado de la misma es como darán el siguiente paso.

PRESENTES. A pesar del clima a la convocatoria asistieron más de 250 productores de diferentes municipios del norte del estado.

DESVÍAN. Policía Federal de Caminos se vieron en la necesidad de desviar el tránsito a la altura de Palo Blanco.

PASO. El tránsito se reanudó después de más de una hora tras permanecer cerrados los accesos.