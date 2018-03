Cierran acceso a Parque Eólico 4. Conflicto en Congregación Garza

"No sabemos leer, abusan de uno, los contratos deben estar firmados". Gumersindo Aguilera, productor

Encabezados por Hilario Barrera, presidente del Comité Campesino, los productores comentaron que además, debido a que muchos de ellos no saben leer, tanto los notarios como la empresa se están aprovechando de esta situación.

Refieren además que algunos camiones están invadiendo el terreno de cultivo, lo que les provoca otra serie de afectaciones.

Por tal motivo cerraron el acceso a este ejido como protesta por la destrucción de los caminos que aseguraron, provoca daños a sus unidades.

Durante el bloqueo personal de la empresa Zuma y Acciona así como elementos de la Policía Federal y de la Estatal, hicieron acto de presencia.

DAÑAN. Las unidades de carga pesada están acabando con las carreteras.

Gumersindo Aguilera es uno de los productores que se está viendo afectado y también, uno de los muchos, que no sabe leer por lo que dice, se están aprovechando para engañarlos.

"Los contratos que no cumplieron, mandan una gente y luego otra, se lavan las manos y eso es lo que nos cae mal, que como no sabemos leer, abusan de uno, los contratos deben estar firmados. Nosotros no tenemos los contratos, nos dieron este papel y que los otros no los pueden dar el Notario", expuso. Refirió que la primera ocasión que se habló con ellos se acordó darles un pago por el derecho de vía y otro, por la instalación de torres.

"Luego viene otra gente y nos dicen que eso es mentira, que por eso ya pagaron derecho de vía. Nos dijeron que el contrato era por 20 años, ahora nos dicen que es de por vida", se quejó.

Manifestó que no están de acuerdo en que los camiones de carga invadan las parcelas y destruyan las carreteras.

"Los caminos parcelarios son de nosotros, no tienen porque andar circulando por ahí. Nosotros podemos restringirles la pasada, ellos no pagan por esos caminos. El material que traen lo dejan en las parcelas, son camiones pesados y van por caminos que no deben, la tierra quema la planta, queremos que nos cumplan lo que nos dijeron", demandó Aguilera.

Dijo que se les pagaron 140 mil pesos a cada productor que vio invadido sus terrenos y que tan sólo en el Ejido La Llorona son seis campesinos afectados.

>Hilario Barrera, presidente del sector campesino, informó que actualmente se está afectando a 12 ejidos con los trabajos de construcción de diversos parques eólicos.

>"Los camiones están dejando mucho deterioro por donde andan sabemos que es una empresa que trae un gran proyecto, hay hasta mano de obra para la gente del campo y mucha gente se ayuda de alguna manera en otro tipo de menesteres que hacen pero las carreteras las están destrozando", insistió.

>Expresó que recibió una llamada de la Secretaría de Gobernación para informarle que el día de hoy, enviarían a una persona para solucionar el conflicto.

>"Vamos a esperar, trozaron la carretera de El charco y se accidentaron, fue precisamente personal de la compañía constructora los que tuvieron el accidente de lo que ellos mismos dañaron", reprochó Barrera.

>Expresó que el pavimento que se había logrado en estos caminos simplemente quedó destrozado por el constante paso de la suciedades de carga pesada.

>"Pasan unidades que llevan carga de hasta 70 toneladas y la carretera no tiene capacidad, le pedíamos a la Policía Federal que los infracciones. Les dije que íbamos a cerrar y me dijeron que no los amenazáramos, no amenazamos, estamos cumpliendo", concluyó.