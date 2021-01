Cierran 400 restaurantes

Matamoros, Tam.- El presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Pablo Reyna Quiroga confirmó que concluido el 2020 se contabilizan 400 negocios de este giro en el Estado que ya no abrirán sus puertas.

Destacó que esto también a la vez provoco la perdida de empleos de alrededor de unos mil 300 en este rubro.

Comentó que pese a que se tienen estos números negativos, el año que recientemente concluyó no fue tan malo, esto comparado con otros estados en donde el cierre de negocios y perdida de plazas laborales fue mucho mayor.

Resaltó que en donde más problemas se tuvo en base a la pandemia del Covid-19, fue en la zona sur de Tamaulipas, así como en el centro, sobre todo porque repuntaron los casos de contagio.

Pese a todo ello, las medidas preventivas que se han venido implementando han contribuido a que haya un poco más de movimiento económico para los restaurantes en Tamaulipas.

"En el caso de Matamoros, afortunadamente se ha permitido operar con cierto porcentaje de comensales, esto ayudó a que se tuviera un cierre de año de manera positiva, esperando que este 2021 sea mejor y sobre todo que se controle la pandemia", dijo.

Reyna Quiroga convocó a la ciudadanos que no acudan a negocios que no estén legalmente establecidos, ya que esto puede ser de riesgo, ya que no se cumplen con los protocolos de salud como si lo hacen los adheridos a la Canirac.