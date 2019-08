Cierra un ciclo musical

Ciudad de México

El Premio a la Excelencia Musical que recibirá de parte de la Academia Latina de Grabación, marca para Lupita D´Alessio la conclusión de un período en su vida y carrera.

"Día con día trabajé durante 47 años con el único fin de ganarme el aplauso, amando lo que hago y de repente, cuando menos lo esperaba, me entero de que seré reconocida con el premio más importante de la música. Yo digo que es un cierre. Cuando me dieron la noticia lo primero que se me vino a la mente fue: ´se está cerrando un ciclo de Lupita D'Alessio". No sé si se esté abriendo otro, pero este se esta cerrando", dijo en entrevista.

HACE UNA PAUSA

Alejada de los escenarios para reconectarse con su vida personal, la intérprete no sabe cuándo volverá a producir más música, aunque tiene un compromiso con el público el 11 de octubre con el show que dará en el Auditorio Nacional.

"Nunca me hubiera imaginado que me darían el premio, pero Dios te sorprende, sabe cómo tener detalles con nosotros y éste es uno de ellos", señaló.

Para la cantante el responsable del reconocimiento es el público, que con el paso del tiempo ha hecho popular su música.

"Estoy muy agradecida con mi pueblo, con México, que se pone de pie, que llora conmigo, que compra mis discos, que son intensos, apasionados y entregados como yo. Es increíble que se conecten así conmigo", agregó.

UNA CARRERA EN PIE

La artista, de 65 años, está orgullosa de haber mantenido una carrera musical, pese a las adversidades que vivió y los excesos ante los que cedió.

"Antes de este premio conseguí el reconocimiento de México contra viento y marea, porque por ser mujer cuesta más trabajo. En este país hay mucho clasismo, racismo, machismo y la mujer ha sido marginada aplastada y amedrentada, haciéndonos creer que no somos capaces de hacer algo en la vida. Pero mientras haya lucha, ganas y talento,, yo creo que una mujer puede llegar tan lejos como quiera a pesar de navegar contra corriente", aseguró