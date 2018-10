Cierra sus cuentas en las redes sociales

Ciudad de México

Kanye West otra vez eliminó sus cuentas de Twitter y de Instagram. Según el portal The Hollywood Reporter, el rapero no ha tenido actividad desde el sábado y sus perfiles en ambas plataformas ya no existen.

En las últimas semanas, el productor estuvo en el ojo del huracán luego de declarar por medio de redes sociales su apoyo al presidente Donald Trump, lo que causó el disgusto de muchos tuiteros e incluso de sus propios fans.

Debido a esto, las críticas hacia Kanye llovieron por todos lados e incluso muchas personalidades como Chris Evans y Lana Del Rey se pronunciaron en contra de sus declaraciones.

Anteriormente el productor ya se había alejado de sus redes sociales y hasta hace unos meses volvió a la actividad y fiel a su estilo desde entonces se caracteriza por incendiar, sobre todo Twitter, con sus siempre polémicas publicaciones.

Los fanáticos de Kanye West no sólo se han quedado sin poder seguir de cerca en redes sociales al también diseñador, sino que están a la espera de que el rapero lance su nuevo álbum que estaba agendado para estrenarse la semana pasada y que desde entonces no ha visto la luz.