Cierra Iglesia quince casos de pederastia

Ciudad de México

El Cardenal Carlos Aguiar Retes afirmó que ya están cerradas y resueltas las 15 denuncias por presunto abuso sexual de sacerdotes, interpuestas durante el mandato de su antecesor, el Cardenal Norberto Rivera Carrera.

El líder religioso aceptó que hace unos días, cuando llegó como Arzobispo Primado de México, lo primero que preguntó fue sobre estos casos a la comisión que preside el Obispo auxiliar, Jorge Estrada Solórzano.

“La información que he recibido es que estos 15 casos ya están cerrados, es decir, ya fueron resueltos con relación con las autoridades, y pues ya no me toca a mí porque ya están definidos”, dijo en un encuentro con medios de comunicación.

“Lo que ya está resuelto pues ya está resuelto ¿no?”, sostuvo el Cardenal tras preguntarle si pondría a disposición de las autoridades civiles los documentos sobre casos de pederastia en la Iglesia católica de la Capital.

El Arzobispo prometió que dará puntual seguimiento a las denuncias que se interpongan durante su mandato, como el caso denunciado el pasado miércoles en la Colonia Buenos Aires, en la Delegación Cuauhtémoc.

Desde el año pasado, en la Procuraduría General de la República (PGR) está abierta una denuncia contra Rivera Carrera por presuntamente encubrir a 15 sacerdotes que abusaron sexualmente de menores.

La demanda fue interpuesta por el ex sacerdote y activista Alberto Athié, quien renunció al sacerdocio tras conocer los casos de pederastia de Marcial Maciel, y por José Barba, ex Legionario de Cristo.

CONDENA ABUSO DE CURA

La Arquidiócesis Primada de México condenó el presunto abuso sexual cometido por un sacerdote católico a una menor de edad.

Marilú Esponda, vocera de la Arquidiócesis, expuso que el pasado miércoles, el cura fue detenido por la Policía y puesto a disposición de la autoridad judicial.

Explicó que los hechos ocurrieron el miércoles 14 de febrero a las 19:10 horas en la Colonia Buenos Aires, en la Delegación Cuauhtémoc.

Esponda expresó que en caso de ser verificados los hechos quedará a su entera disposición la Comisión para la Tutela de Menores de la Arquidiócesis.

Asimismo, afirmó la plena disposición de la institución para colaborar con las autoridades en la investigación.

“Desde este momento y hasta que se resuelva el caso este sacerdote dejará de ejercer sus funciones actuales ad cautelam”, dijo al leer un comunicado.

Recalcó que la Iglesia católica de la Capital ratifica su actuación de “tolerancia cero” contra denuncias de pederastia contra sacerdotes católicos.