Cierra EU puente internacional por migrante

Cd. Juárez, México.

Estados Unidos cerró hoy el Puente Internacional Paso del Norte debido a que decenas de migrantes se dirigieron hacia el cruce, lo que motivó que las autoridades colocaran barreras y lanzaran gas lacrimógeno al considerar que amenazaban con invadir las instalaciones.



Andrés Morales, director operativo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, informó que se registraron dos cierres durante la madrugada.



"El primero se presentó a la 1:30 horas por un grupo de migrantes que ingresó al puente por el carril 1 (Ready Lane). Se acercaron hasta el lado americano", comentó Morales.



De acuerdo con el funcionario, el cierre duró aproximadamente 15 minutos.



"Después se cerró definitivamente alrededor de las 4:40", puntualizó.



A las 7:00 horas, tiempo local, Estados Unidos permitió abrir un solo carril para vehículos.



"Hubo una cortina de gas", añadió Morales.

El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) también informó sobre el cierre.



"Justo antes de las 2 am, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos que trabajaban en el cruce internacional Paso del Norte implementaron medidas de endurecimiento de puertos para evitar temporalmente el flujo de viajeros hacia el norte debido a un grupo grande e ingobernable formado en el lado mexicano del cruce que representó una amenaza para invadir las instalaciones", expuso en un comunicado.



Los miembros de CBP de la Fuerza de Campo Móvil y el Equipo de Respuesta Especial, añadió, fueron desplegados en el lugar.



Las operaciones aéreas y marítimas de la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza, así como investigadores de Seguridad Nacional y los Servicios Federales de Protección y el Departamento de Policía de El Paso brindan apoyo a la Oficina de Operaciones de Campo de CBP, añadió.



"CBP está trabajando para mantener el flujo legal y ordenado de entrada a los Estados Unidos y está trabajando para proteger la seguridad del comercio y los viajes legítimos, las instalaciones de CBP y la fuerza laboral de CBP", aseveró.



Los carriles para peatones fueron reabiertos a las 5:25 horas.



La dependencia estadounidense recordó a los viajeros que otras opciones de cruce permanecen abiertas en el área de El Paso, entre ellas el Puente Córdova de las Américas, el Zaragoza-Ysleta, así como el Jerónimo-Santa Teresa y el Guadalupe-Tornillo.



Los migrantes que permanecen en Ciudad Juárez en espera de ser recibidos por el CBP para presentar su petición de asilo político, han denunciado que no avanza la lista de registro que coordina el Consejo Estatal de Población en el Centro de Atención Integral a Migrantes.



Los aspirantes se anotan en el listado, pero en las últimas semanas ha bajado el número de personas que el CBP solicita a diario, e incluso ha habido días en que no requieren a nadie.



Esto ha motivado que muchos migrantes opten por cruzar el río Bravo de manera indocumentada para ser arrestados por la Patrulla Fronteriza e iniciar así su proceso de asilo más rápido.