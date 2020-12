Cierra el 20% de comercios

Apocos días de que culmine el año 2020, que ha sido difícil ante la pandemia del Covid-19, el comercio organizado hace el recuento de los daños, ya que han sido uno de los sectores más afectados.

Roberto Cruz Hernández, secretario de la Fecanaco en Tamaulipas e integrante de la Canaco en Reynosa, señaló que el saldo que ha dejado el Covid, es el económico y que ha afectado al comercio y sobre todo a los no esenciales.

Derivado de la pandemia se cerraron a nivel estatal entre un 15 y un 20 por ciento, que se nota más en los rubros comerciales, donde las rentas son de gran costo, es donde se han tenido que cerrar las puertas, que son los centros comerciales.

Por lo que para el cierre de este año, se prevé terminar con un 20 por ciento de unidades económicas que no van a poder terminar el año.

"Primero tuvimos un periodo de cierre de tres meses y posteriormente un periodo de restricciones en horarios y días de operación, es uno de los sectores más afectados", dijo.

Y argumentó: "cuando se cierra un negocio se pierden empleos y es de lo que vive la ciudad, de la derrama económica y la generación de empleos".

Señaló que por ejemplo, los que más han sufrido son: los no esenciales, gimnasios, salones de fiesta, estéticas, boutiques y cantinas que no han podido iniciar sus operaciones aunque pagaron al inicio del año su licencia de alcoholes, por lo que esperan que se les traslade el pago del otro año al que hicieron en este 2020 y que no utilizaron.

En este mes de diciembre los comerciantes organizados han sido beneficiados con las ventas decembrinas, con la derrama de aguinaldos y fondos de ahorros, con mayor movimiento y en ventas.

"Con este cierre de fin de año queremos ver para salir de las deudas de este año, ya no queremos mucha ganancia si no simplemente terminar este año sin deudas, es uno de los objetivos porque ha sido muy difícil", recalcó.

TODOS A CUMPLIR

Por su parte, la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Reynosa, llama a los negocios del rubro a seguir cumpliendo con los protocolos y pide a la autoridad responsable a que sean vigilantes para evitar el alza de casos del Covid-19.

Bladimir Cortez, presidente CANIRAC Reynosa, comentó que los restaurantes afiliados son garantía de servicios sanos y es importante que sigan siendo ejemplo en el Estado.

"Estamos cerrando el año 2020 y es muy importante cerrarlo bien, por ello seguimos invitando a los restaurantes a cumplir con los protocolos, a la comunidad a no bajar la guardia y a las dependencias de gobierno a seguir vigilantes", dijo.

Los restaurantes trabajan a una capacidad del 50 por ciento, con sana distancia, sanitización constante, acceso controlado, gel antibacterial, toma de temperatura, con cierre a las 11:00 horas y menú digital.

En el caso de los eventos sociales están autorizados al 20 por ciento, con un tope de 75 personas, por lo que aseguró el líder restaurantero, que es posible hacer eventos sanos en recintos seguros.

"Hoy más que nunca debemos redoblar medidas de prevención, está en nosotros cuidarnos, pues sabemos de lo peligroso de la famosa segunda ola de contagios que ya está colapsando al sector salud en diferentes entidades", recalcó.

Los restauranteros llaman a las autoridades a ser vigilantes al cierre de este año.