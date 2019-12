¡Cierra con broche de oro!

El piloto mexicano Sergio Pérez afirmó que cerró con broche de oro la Temporada 2019 de la Fórmula 1, luego de culminar séptimo en el Gran Premio de Abu Dhabi y décimo en el Campeonato de Pilotos.

"Fue un gran día para cerrar con broche de oro la temporada", señaló el jalisciense al finalizar la carrera en el trazado de Yas Marina, que significó el cerrojazo de la máxima categoría del deporte motor en 2019.

Si bien en otros años "Checo" terminó mejor posicionado en el Campeonato de Pilotos, valoró lo hecho en la segunda parte de esta campaña y con un monoplaza de Racing Point, en el que prácticamente no se esperaba acabar en el Top Ten.

Parte de la satisfacción del tapatío también se debido a sus buenas maniobras y este domingo lo comprobó con un gran rebase sobre el británico Lando Norris, de McLaren, en la última vuelta, tanto que Pérez lo calificó como uno de sus mejores en la F1.

"De los mejores (rebases) que he hecho en mi carrera (contra Norris), estuve pensando no que tenía la velocidad para pasarlo, iba rápido en el último sector, en recta tenía buena tracción, complicado de pasarlo, en la curva 11 lo intenté por dentro se metió y me voy por fuera para cerrar una de mis mejores temporadas de Fórmula 1", detalló.

El jalisciense recalcó que, aunque los resultados no fueron los que esperaba, terminó dentro de los 10 con su auto, "En la segunda parte de la temporada siempre estuvimos ahí".

Adelantó que cambiará de ingeniero para la próxima temporada y ahora le queda disfrutar de la familia en este receso de la competencia.

"Checo" Pérez finalizó 2019 de menos a más, llegó a hilvanar ocho Grandes Premios sin puntos, de España a Hungría, pero a partir de Bélgica, sólo en Singapur no puntuó, para cerrar como él dijo con "broche de oro".