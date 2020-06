Cierra Coepris megatianguis

Nos dicen que cerremos, pero ya no podemos aguantar más tiempo así, nosotros sólo vivimos de nuestros negocios y tenemos dos meses sin abrirlos Miguel N, tianguista

Matamoros, Tam.- Las autoridades de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), cerraron ayer el tianguis de la Avenida del Niño, que es el más grande de esta ciudad.

Los locatarios de dicho lugar llegaron a temprana hora a reabrir sus módulos para vender su mercancía, sin embargo minutos más tarde llegó la autoridad sanitaria para "invitarlos" a que cerraran dicho lugar.

El coordinador de la dependencia estatal, Ricardo González Gamboa, señaló que debido a ser un tianguis en donde la aglomeración de personas es superior a un comercio, el riesgo de contagio es mayor, por lo que no se permite que opere.

En tanto los comerciantes que habían abierto sus negocios tuvieron que volver a cerrar, esto por indicaciones de las autoridades de la Coepris.

"Pues nos dicen que cerremos, pero ya no podemos aguantar más tiempo así, nosotros solo vivimos de nuestros negocios y tenemos dos meses sin abrirlos, además no nos dan apoyos, viene el regreso a clases, tenemos que prepararnos con el dinero para la compra de útiles escolares y uniformes, pero no nos dejan trabajar", señaló Miguel N, tianguista molesto.

Comentaron que será necesario presionar a las autoridades mediante protestas que a partir de este lunes se van a estar llevando a cabo frente a la presidencia municipal, buscando llegar a un acuerdo para que permitan que abran el tianguis.

Dentro de la lista de las áreas que fueron consideradas por el Gobierno de Tamaulipas para su apertura gradual, los tianguis quedaron fuera, por lo que tendrán que seguir cerrados hasta nuevo aviso.