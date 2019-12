Cierra ciclo en "Hoy"

Ciudad de México.

Todo principio tiene un inicio y un final, aseveró Mauricio Mancera, conductor de "Hoy", que este 31 de diciembre cerrará su ciclo en el matutino para ir en busca de nuevos sueños, como un programa del que será conductor y que anunciará, dijo, en las primeras semanas de enero.

"Ya cuando en el programa siento que no estoy aportando tanto o que el mismo programa ya no me está nutriendo como me tendría que nutrir [es cuando tomó la decisión]. Debe ser una relación recíproca; si yo no me divierto, no se divierte el que está al lado y no se me hace justo ni para mí ni para mis compañeros ni para el público, justo en esos momentos prefiero cambiar el rumbo, retirarme y hacer otras cosas", compartió.

NO DESCARTA RETORNO

Con esta decisión, aclaró, no quiere decir que nunca más vaya a hacer matutinos o que no pudiera regresar a "Hoy" en el futuro como invitado o incluso aventarse una nueva temporada, pero ahora tiene que ir en busca de nuevos caminos.

También negó que lleve una mala relación con sus compañeras conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta, ya que, indicó, todo dentro del set de grabación es distinto a lo que se difunde afuera.

"Una de las cosas que aprendí de Hoy es que cualquier cosa que dices en el programa tiene una réplica que ni te imaginas, todo lo que salió de que estábamos peleados fue en un detrás de escenas, se dijo en broma y de allí se salió de control, pero Andrea es de las personas con quien más convivo, nos vamos a los conciertos de Erik, íbamos al gym juntos, tenemos reuniones en su casa, aquí adentro no afecta en nada lo que se piense afuera".

SIN DETALLES DE LO QUE VIENE

Del nuevo programa que prepara prefirió no dar detalles, ya que dijo que estaba cerrando apenas las negociaciones. Sólo adelantó que no será en Televisa y que él será el conductor.

La productora Magda Rodríguez comentó que estos dos lugares (el de Mauricio y el de Yanet García) se quedan vacíos y no serán reemplazados por ahora porque hay bastantes integrantes en el programa.

"En el caso que Mauricio, que entró en la misma etapa de [´Hoy´], él así decide hacerlo [irse] y así lo respeto, tienen que estar los que sueñan con estar en ´Hoy´ y en el momento en el que haya otros sueños, adelante", dijo .

El conductor, que estuvo previamente en Venga la alegría, aseguró que se va con mucho aprendizaje del matutino de Televisa.

"Nos llevamos muy bien porque, si no, hubiera sido un verdadero martirio. Ha sido un honor, yo sí les he aprendido cómo pueden estar en el papel de conductoras en el segundo que les toca hacerlo, porque en programas en vivo te dan instrucciones de un momento a otro y ellas sin titubear lo hacen. Les aprendo mucho en que vengan a un foro después de tanto tiempo con la misma energía y con las mismas ganas, para mí eso es algo admirable".