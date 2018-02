Cierra AMLO su precampaña "confiado" sobre Anaya y Meade

Cd. de México.- Andrés Manuel López Obrador cerró su precampaña presidencial con la confianza de que sus contrincantes, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, no han crecido en las preferencias electorales de la ciudadanía.



Desde Jalisco, auguró que, por lo tanto, el PRI y el PAN se unirán a mediados de abril o de mayo en torno a un sólo abanderado con la esperanza de evitar que Morena triunfe en las urnas el próximo 1 de julio.



"Están muy desesperados, muy preocupados porque no están creciendo los precandidatos de la mafia del poder, ni Anaya ni Meade, ahí andan peleándose muy abajo el segundo lugar, están los de la mafia del poder que se comen sus largas uñas", lanzó el tabasqueño.



"Todos esos partidos paleros, el PRI, el PAN todos eso partidos se están uniendo, ya lo hicieron en el 2006, lo hicieron en el 2012".



En su mensaje, López Obrador, quien cometió una pequeña pifia al confundir al ex Presidente Felipe Calderón con Enrique Peña Nieto, explicó que en las últimas dos elecciones presidenciales desde Los Pinos se ha maquinado una estrategia para apoyar a los candidatos que, sin importar que sean del blanquiazul o el tricolor, representan la continuidad del régimen.



"El PAN le ayudó al PRI, Peña ni siquiera llamó a votar por la candidato de su supuesto partido, Josefina Vázquez Mota llamó a votar por Peña Nieto", aseveró el aspirante presidencial de "Juntos Haremos Historia", alianza integrada por Morena, PES y PT.



"¿Qué van a hacer para abril o para mayo? Como dice la canción, pues se van a unir todos pues lo que no quieren es que haya un cambio verdadero, lo que no quieren es dejar de robar porque no tienen llenadera, se van a unir todos y van a pensar que con eso nos van a derrotar, se van a equivocar".



Este domingo, en su respectivo cierre de precampaña, Ricardo Anaya, abanderado de "Por México al Frente", coalición compuesta por el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, afirmó que, de acuerdo con encuestas analizadas en su cuarto de guerra, está en un virtual empate con López Obrador.



Sin referirse a los dichos de Anaya, el ex Jefe de Gobierno capitalino presumió que lidera todas las encuestas a nivel nacional, incluida la realizada por la Arquidiócesis de Jalisco.



"La Iglesia católica en Jalisco realizó una encuesta y aquí. De acuerdo con esa encuesta, vamos ganando, vamos en primer lugar", manifestó el tabasqueño.



Jalisco, entidad gobernada por el PRI y donde Movimiento Ciudadano lidera las preferencias ciudadanas, fue el lugar elegido por López Obrador para culminar su precampaña.



En el templete fue acompañado por Carlos Lomelí, precandidato de "Juntos Haremos Historia" al Gobierno jalisciense, por Hugo Eric Flores, presidente nacional del PES, así como por Antonio Pérez Garibay, precandidato al Senado y papá del piloto de Fórmula 1 Sergio "Checo" Pérez.