Cientos de pasajeros de Interjet siguen varados en aeropuerto capitalino

México, 31 Jul.- Cientos de pasajeros permanecen formados frente a las ventanillas de Interjet en espera de tomar su avión, al cumplirse hoy el tercer día de vuelos demorados en esa aerolínea.

Durante un recorrido , se corroboró la presencia de personas, visiblemente molestas, que aseguran estar desde ayer en espera de que la aerolínea dé respuesta para otros vuelos o que les reembolse su dinero.

En entrevista, Delia Galván explicó que lleva dos vuelos suspendidos, luego de que ayer iniciara su "peregrinación" desde Torreón, Coahuila, donde, ante la falta de respuesta, decidió abordar un camión hacia la Ciudad de México, pues creyó que las cosas aquí estarían mejor.

Sin embargo, hoy nuevamente "me suspendieron el vuelo. Voy hacia Huatulco. Ahorita nos acaban de dar un número y nos dijeron que estuviéramos al pendiente porque en cualquier momento nos llaman, pero de eso hace ya bastante rato", refiere molesta mientras espera sentada en el piso.

Su principal queja es que hasta ahorita no han recibido ni la mínima atención de cortesía, "ni un vaso de agua o un bocadillo, nos venimos muriendo de sed y aquí estamos sin que nadie de Interjet nos responda por la demora".

Aclaró que cuando pidió hablar con el gerente de Interjet en Torreón, él nunca les dio la cara ni les apoyó, por lo que el viaje en camión corrió por su cuenta.

A su vez, Adán Domínguez explicó que llegó desde las 11:00 horas, pues su vuelo estaba programado a las 13:00 horas, con rumbo a Monterrey, Nuevo León; sin embargo, el vuelo sigue demorado y solo espera que le digan a qué hora puede pasar a la sala de espera para abordar.

Expuso que la única indicación que tiene es que se forme para que le indiquen si le van a dar otro vuelo hoy u otro día, "pero hasta ahorita no han dicho nada; yo soy médico y tengo que llegar mañana a Monterrey porque tengo un curso especial".

Situación similar viven cientos de pasajeros que permanecen en una fila en la que les indicaron que podían formarse para empezar a documentar, sin embargo, el avance es "a cuenta gotas".

Entre los viajeros hay quienes aseguran que allí se encuentra gente que está desde hace dos días, sin embargo, debido a la lentitud con que se atienden las cosas, muchos han optado por tomar otros vuelos o esperar a que Interjet les reponga el viaje o el dinero.

"Esta mañana hablamos con un joven que dijo que venía de Honduras y que desde el lunes no había podido moverse porque perdió la conexión, no tenía dinero para hospedarse en un hotel ni tomar otro vuelo. La verdad no sé si ya lo atendieron porque ya no lo veo", comentó Alejandra, quien también espera que le den su hora de salida.

"Se supone que salíamos a las 11:00 horas, pero luego nos dijeron que no había vuelos, que tuviéramos paciencia porque en un rato más se arreglará el problema", refirió mientras espera sentada sobre su maleta roja.

Por lo pronto, el módulo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) apenas se da abasto con los pasajeros que se acercan a emitir su queja, sin que hasta el momento hayan podido obtener una respuesta rápida.