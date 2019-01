Científicos explican la letalidad de la influenza

En lo que va de esta temporada invernal, se han reportado 936 casos de influenza y 63 defunciones por esta enfermedad en el País, la segunda cifra más alta desde 2012, según el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud (Ssa).



La letalidad de esta enfermedad pasó de 1.6 a 6.6 por ciento al comparar la temporada pasada con la actual, debido a que 80 por ciento de los casos corresponden a la cepa A H1N1, la más agresiva.



Sin embargo, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud indicó que la situación está dentro de lo previsto.



Y remarcó que el aumento de letalidad no implica una emergencia, ya que el comportamiento del virus es semejante al que se ha presentado en otras temporadas, donde predominó esta cepa.



El virus, detalló, afecta más al adulto joven que a los niños y adultos mayores, los cuales se ven más afectados por las cepas que predominaron la temporada pasada.



En la actual, del total de casos, 747 son del tipo A H1N1, 120 del B, 55 del A y 14 del A H3N2; respecto a las defunciones, el 84 por ciento han sido causadas también por el A H1N1, con 53 casos, mientras que se han confirmado 5 por influenza tipo B y 5 por el tipo A.



Las entidades con más casos confirmados de influenza son Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Guerrero, que suman el 42.9 por ciento del total. Y los primeros cuatro estados, junto con Tabasco, suman también la mayoría de las defunciones con el 47.6 por ciento.



López-Gatell explicó que la población de mayor susceptibilidad a la cepa son quienes tienen otras enfermedades como diabetes, cáncer u obesidad y que además no están vacunados.



Mencionó que el virus de la influenza muta en términos de su estructura molecular por lo que la vacuna no es totalmente efectiva, pero sí reduce la cantidad absoluta de casos y disminuye el riesgo de complicaciones y muerte.