Cienfuegos niega ante FGR haber tenido un Black Berry; declara que mensajes eran entre "El H9" y "El H2"

El general Salvador Cienfuegos Zepeda aseguró que nunca tuvo a su disposición teléfono de la marca Black Berry y calificó de "ridículo" que los especialistas de la DEA no se hayan percatado de que los mensajes atribuidos a él, en realidad fueron elaborados por Daniel Isaac Silva Garate, "El H9", para obtener cantidades millonarias de su tío, Juan Francisco Patrón Sánchez, y "El H2".

En su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR), el 9 de enero de este año, como parte de la investigación en su contra, el exsecretario de la Defensa Nacional se dijo inocente de las imputaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y dijo que nunca tuvo relación alguna, contubernio ni comunicación con los presuntos delincuentes" que se señalan en la investigación iniciada en su contra.

"Soy totalmente inocente, por no tener ni haber tenido nunca ninguna relación, contubernio ni comunicación con los presuntos delincuentes que erróneamente me pretendió la Fiscalía de Estados Unidos".

Aseguró que ha actuado "guiado siempre por los principios de honor, lealtad, integridad, honestidad y patriotismo, sin que durante esta larga trayectoria militar hubiere sido objeto del mínimo señalamiento de vinculación o involucramiento con algún delincuente o grupo criminal".

Acompañado de su abogado, el general en retiro afirmó que es falso que, como titular de la Sedena, haya ordenado o prohibido que no se ejecutaran operaciones contra determinados delincuentes o grupos criminales, ya que no tenía esa facultad.

"Es falso que, como secretario de la Defensa Nacional, yo haya ordenado o prohibido en particular que no se ejecutaran operaciones contra determinados delincuentes o grupos criminales, toda vez que tal facultad no me correspondía ejercer, ni en esa entidad (Nayarit), en ninguna otra parte del país", indicó.

"Por el contrario, durante mi gestión como secretario de la Defensa Nacional y conforme a la Directiva de Combate al Narcotráfico emitida incluso antes de que asumiera dicho cargo y que hoy en día sigue vigente, las operaciones llevadas a cabo por los comandantes de la Regiones y Zonas Militares con sus respectivas unidades jurisdiccionales, produjeron los resultados que se pueden consultar en las memorias documentales elaboradas al final de mi administración relativas a las Bases de Operaciones Mixtas, Despliegue de Puestos Militares de Seguridad y la Erradicación de Cultivos Ilícitos...", expuso.

Dijo que durante su gestión (2012-2018) impulsó una política de mayor participación y cooperación con los ministros de Defensa y las Fuerzas Armadas de otros países, siendo objeto de diversos reconocimientos y condecoraciones.

Refuta mensajesDurante la comparecencia,Zepeda refutó los mensajes interceptados por la DEA en los que se le involucran con "El H9".

Por un ejemplo, uno del 22 de junio de 2020 que señala de manera textual, con faltas de ortografía: "De el día 30 salgo 2 semana de vacaciones o bueno que si no me quiere que me tenga tan titto cariño".

Al respecto, el general reviró: "Completamente falso, toda vez que durante los seis años que desempeñé el cargo de secretario nunca vacacioné".

"El mensaje del día 8 de agosto de 2016 de mi supuesta autoría, con el siguiente texto: "Boy a mandar en un par de días 300 elementos o más pero sólo van a montar una exposición del Ejército a partir del 20 de agosto para que no se me asusten..., siendo falso su contenido de nuevo, porque durante todo el año 2016, únicamente se montó la exposición: La Gran Fuerza de México en ciudades de Piedras Negras, Coahuila; Tlalnepantla, Estado de México; Hermosillo, Sonora", respondió.

Asimismo, el mando militar durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, señaló que la conversación efectuada el 24 de noviembre de 2016, en la que "el usuario...pregunta al usuario... si ha visto al... que sale en la tele o a otro señor, porque le han dicho que el supuesto contacto se trata de un militar retirado, se desprende que empezando a dudar del...sobre que el Secretario fuera su contacto, le pregunta así mismo sobre el aspecto físico de la persona con la que se ha entrevistado, a la que describe como... (Zepeda).

A lo anterior Cienfuegos Zepeda responde que "otra vez falso, si algo sobresale de mi aspecto físico es mi estatura... y mi color de tez morena, es decir que soy todo lo contrario a ´chaparrito´ y blanco, de donde resulta evidente que este delincuente en realidad jamás sostuvo entrevista conmigo".

"Con lo descrito hasta aquí, resulta útil preguntarse ¿Cómo es que un sujeto del que de la simple lectura de sus mensajes se puede advertir que su educación es escasa, por no decir que nula, se empezó a dar cuenta que estaba siendo engañado por el...al grado de manifestar que iba a empezar a matar gente porque le dolía la cabeza de pensar que el contacto al que le habían entregado tanto se trataba del secretario de la Defensa Nacional", cuestionó el exsecretario.