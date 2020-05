"Ciclo escolar empezará el 10 de agosto"

México suma en el corte de este 29 de mayo 9 mil 415 muertes por Covid-19, con 84 mil 627 casos de contagios confirmados de coronavirus, según informan autoridades de la Secretaría de Salud. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, detalló además que hay 38 mil 846 casos sospechosos, aunque con 140 mil 553 casos negativos acumulados en el país.



Por su parte, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán explicó en la misma conferencia que el próximo ciclo escolar 2020 – 2021, iniciará el 10 de agosto en todos los niveles de educación básica, sí y solo sí el semáforo de las diversas entidades se encuentra en color verde. "El regreso a clases en educación básica va a ser estando en semáforo verde, esa es la condición, tenemos fechas de referencia en caso de que haya semáforo verde, pero la condición, citando a un célebre vocero, es sí y solo sí tenemos el semáforo verde. La fecha de inicio de clases del ciclo 2020 - 2021 es el 10 de agosto, como ahí está especificado, el 10 de agosto inician clases estando en verde todas las escuelas de educación básica, que incluye la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria".

Detalló que el programa "Aprende en Casa" concluye el 5 de junio, pero los docentes deben realizar evaluaciones de los alumnos, por lo que la fecha oficial de clausura del ciclo 2019 – 2020 es el 6 de julio. "La semana que entra, es el viernes 5 de junio, damos por concluido "Aprende en Casa", pero hay una serie de trabajos que tienen que hacer los maestros que le llamamos la carga administrativa, porque tienen que cerrar el curso de 19 - 20, tienen que hacer la evaluación de cada uno de sus alumnos y el curso 19 - 20 va a terminar el 6 de julio, pero esto es por toda la carga que tienen que hacer los maestros, a partir del 6 de junio los niños no tendrán ningún contenido que vaya a ser después evaluado o ninguna pregunta dentro de lo que se exhibe en televisión o internet".

Puntualizó que estas fechas se refieren solo a la educación de nivel básico y que en nivel medio superior se prevé el inicio de un curso para alumnos que no pudieron asistir a clases virtuales para el 3 de agosto. "En educación media superior, va a haber el inicio del ciclo 2020 - 2021 con el curso remedial y la nivelación de todos aquellos estudiantes que o no tenían internet o tenían problemas por no cursar todas las materias, porque no es como educación básica, sino que hay un maestro por materia, entonces iniciarán curso el 3 de agosto, los que están en rezago".

Para la educación superior, el secretario Esteban Moctezuma mencionó que existe un acuerdo con la ANUIES de no iniciar el próximo ciclo escolar antes del 7 de septiembre. "Por ejemplo UNAM anunció que abrirá el 21 de septiembre y esas decisiones son autónomas por tratarse de educación superior". Por último, agregó que debido a que Aprende a casa ha tenido éxito entre los alumnos de educación básica, la Secretaría de Educación Pública creará un canal de televisión con contenidos educativos que complementen lo que los niños aprenden en las aulas. "Estará disponible para todos los niños que quieran complementar la educación que tienen en la escuela, Aprende en Casa termina el 5 de junio y van a continuar cursos lúdicos todo el tiempo hasta llegar al curso remedial de inicio de ciclo".

Sobre los exámenes de ingreso a la educación media superior, el secretario de Educación dijo que se publicará mayor detalle de las fechas y sedes de aplicación del examen Comipems más adelante.

Por último, explico que debido al éxito de "Aprende en Casa", se ha decidido crear el canal de televisión donde habrá contenidos educativos que complementen las lecciones que se imparten en las escuelas. "Para todos los niños y niñas, durante el verano continuarán contenidos formativos, divertidos y lúdicos para complementar el ciclo escolar", dijo el secretario.