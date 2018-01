Ciclista holandés Van Gorkom despierta del coma

"Está despierto, pero en un estado muy vulnerable. Se trata de un primer gran paso, pero le espera una lenta recuperación", añadieron las mismas fuentes.

El ciclista responde a los estímulos de los doctores apretando una mano, es capaz de levantar el dedo pulgar y reconoce a sus familiares, pero aún no puede hablar porque mantiene una intubación endotraqueal.



El equipo médico ha explicado que, debido al vulnerable estado de Van Gorkom, aún no han podido determinar el alcance del daño neurológico ni el de sus órganos vitales.



Van Gorkom sufrió el accidente hace dos semanas durante un entrenamiento en el circuito de Papendal, donde normalmente se ejercita el equipo olímpico holandés de BMX, y le causó una rotura en el cráneo, fracturas en cara y costillas y daños en el hígado, el bazo, los pulmones y uno de sus riñones.



El medallista olímpico cayó de su bicicleta tras chocar con una cadena, colocada normalmente para evitar que los curiosos accedan a la pista y que debía haber sido retirada antes del comienzo del entrenamiento.



No es la primera vez que Gorkom, de 27 años, sufre un accidente grave. En 2012 estuvo tres días en coma debido a una caída que sufrió en California y que le causó una conmoción cerebral, daños en un pulmón y fracturas en varias costillas.