Chuy Corona, cerca de renovar con Cruz Azul

"No he firmado todavía el contrato, pero ya se está platicado y me deja tranquilo el saber que hay interés, primeramente del técnico, para que permanezca; también de la directiva", explicó el guardameta, quien calza los ULTRA de la colección Game on Pack de Puma.

"Siempre que haya interés de un entrenador en turno y de la directiva, siempre va a ser importante. En este caso yo les agradezco ese interés, esa confianza y, bueno, seguiremos con Cruz Azul".

Corona comentó que sólo resta definir algunos temas, pero ahora sólo se enfoca en lo que debe hacer para llevar a La Máquina al título.

"Por parte de Álvaro, de Jaime, de Héctor Lara, y eso me deja tranquilo, simplemente llegará el momento de platicar de números y tomemos una decisión", apuntó.

"Pero por ese lado ya estamos más tranquilos, de que hay interés de la directiva de Cruz Azul; ahora, lo que me toca a mí es enfocarme en lo deportivo, y eso era lo que necesitaba saber por parte de ellos".