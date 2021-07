Chuponcito se quita maquillaje para responder acusaciones de acoso

"Es para mí, triste el haberme quitado el maquillaje después de 42 años; 42 años llevando bien una carrera, intachable, y que salgan personas... no puedo decir el nombre, porque sería dañar a familias, a amigos, y no quiero", expresó sin poder contener el llanto. "Por primera vez me voy a quitar mi nariz, aquí la dejo (...) es difícil hacer esto, yo no quería que fuera así", expresó emocionado ante el apoyo de sus compañeros de canal.

José Alberto Flores, mejor conocido como Chuponcito, se quitó el maquillaje y la peluca para hablar frente a las cámaras de su canal en Youtube, de dos acusaciones de mujeres que lo acusan de acoso sexual y extorsión. El comediante, que durante 42 años no había mostrado su rostro sin el maquillaje de payaso, dijo que fue algo muy difícil de hacer, sin embargo considero necesario para agradecer el apoyo que le han dado sus seguidores, amigos y familiares. Sin dar nombres ni detalles de los señalamientos, Chuponcito pidió que no lo juzguen y que esperen a que los abogados y las leyes den el veredicto de la situación.

"Se está alzando un juicio fuera de las autoridades, no sé de leyes, pero al parecer no está bien, me muestro ante ustedes porque es el momento, quiero que vean a la persona que da vida a Chuponcito; le he enseñado los principios a mi familia, nos han estado atacando y creo que no se vale, creo que antes de juzgarme, por favor, existe la ley mexicana, creo en ellos", expresó. José Alberto se mostró confiado con el proceso legal que se lleva a cabo, y reiteró su agradecimiento a las personas que lo han apoyado durante este proceso difícil.

"Esto que están llevando adelante los abogados va a salir bien, porque creo en las autoridades, en las leyes, doy la cara por mi familia y quiero agradecer el apoyo de las personas, mis amigos, mi familia que me ha apoyado; la gente sin conocer a Alberto, sus comentarios de apoyo son muy importantes en este día". El hombre que le da vida a Chuponcito ha sido señalado de acoso sexual por una exmánager y también por una expareja, quien ya interpuso una denuncia y explicó en entrevista al programa "Sale Sol", que el comediante la presionó para que le mandara fotos íntimas.

El histrión hizo un llamado para que paren los señalamientos en su contra, y enfatizó que él sólo quiere estar tranquilo y que su familia también lo esté. "No se vale, están llevando un juicio afuera, están etiquetando, están diciendo cosas falsas que están fuera de la ley", dijo. Cuando ya no pudo contener las lágrimas, admitió que las emociones se habían apoderado de él, pues era un momento difícil.

"¿Por qué lloro? Porque es difícil, y seguiré siendo un llorón porque así soy, porque tengo sentimientos, soy un ser humano, que Dios los bendiga", externó. Finalmente, Chuponcito envió bendiciones a sus fans y también a aquellos que lo han criticado. "A las personas que alzaron todo esto que también Dios las bendiga, a sus familias, porque sus familias me conocieron, su familia supieron quién era Alberto y quién era Chuponcito", finalizó.