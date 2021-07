Chumel Torres dona 50 mil pesos para tratamiento de niño con cáncer

"Amigos él es Jonathan, su familia requiere con urgencia recaudar 150 mil pesos para su trasplante de médula. Apenas llevan 50 mil. Apelo de nuevo a su gran corazón para sus donaciones o darle difusión a este tuit", se lee.

Tras la respuesta de Chumel, el futbolista Miguel Layún también expresó su deseo de ayudar a Jonathan con la aportación de más dinero.

Cibernautas felicitaron a Chumel y muchos de ellos reconocieron que independientemente de cómo les caiga, era de aplaudirse su solidaridad ante esta causa tan lamentable como es el cáncer

infantil.

"Podrás caer gordo y lo que sea...pero esto, si es verdad, híjole, es grande. Mi ahijado acaba de morir. Cancer. 9 años. El no era golpista. A él lo golpeo este gobierno de mierda". "Ojalá hubiese más figuras públicas 'clasistas' y 'racistas' como tú. Eso en verdad es la definición de ser humanista y no el liberar narcotraficantes Eso es más útil que hacer un movimiento de 'prietura' para dividir y exhibir complejos. ¡Bravo!". "Te felicito, hay tener buena lana para un gesto como el tuyo, mis respetos para ti, pero sería mucho mejor que dijeras te vuelvo a ayudar pero sin mencionar la cantidad, eso acorrienta tu nobleza, aún así mis respetos para ti. Dios quiera que haya muchísimas más personas", son algunos de los comentarios.

--Las polémicas de Chumel Torres

El presentador, comediante y youtuber mexicano, conductor del programa "El Pulso de la República", ha sido un acérrimo crítico del gobierno actual, y aunque en esta ocasión, su gesto generó reconocimiento por parte de los usuarios en redes sociales, en muchas otras ocasiones, ha sido tachado de clasista, elitista y racista.

En junio del año pasado, mucha gente en redes sociales reaccionaron en contra de una invitación que le hicieron al foro ¿Racismo y/o clasismo en México?, organizado por el Consejo Nacional Para Prevenir Discriminación (Conapred).

Usuarios comenzaron a difundir mensajes del comunicador, como la burla que hizo sobre un niño quemado; comentarios en que se refería a las mujeres como perras y el señalamiento de acoso por parte de una mujer. Cibernautas recordaron cuando Chumel difundió durante la actual contingencia la imagen de un presunto médico fallecido por el Covid-19, cuando realmente era la imagen de Valentín Elizalde y, tras ser recriminado por el IMSS, respondió que no aguantaban una broma.

Esa misma semana, en la que finalmente el Conapred canceló el foro en el que participaría Chumel, él exclamó en su programa: "Trabajen más, tenoches", lo cual muchos interpretaron como un mensaje al actor Tenoch Huerta, quien continuamente retoma el tema de discriminación.

En medio de la polémica, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó cuando Torres insultó a su hijo. El conductor, ingeniero mecánico que se desempeñaba como project manager en una maquila de equipos médicos en Chihuahua hace ocho años, se disculpó aduciendo que lo hacía por ser una madre que se sentía afectada.

--Chumel y el poder en las redes

En entrevista con EL UNIVERSAL en diciembre del 2020, Chumel reconoció la importancia que en estos tiempos tiene lo que se publica en las redes sociales, principalmente en Twitter, donde se han desatado todo tipo de discusiones y polémicas, y donde ahora él también es generador de conversación y provocador de aplausos, críticas y odio.

"Se nota más nuestra polarización y el enojo en ciertas redes, porque tú por ejemplo vas a Instagram y es puro amor y paz, gente en bikini; vas a Tik Tok y es gente bailando y haciendo tonterías; Facebook son tías confundidas, pero Twitter es la red madre donde se generan las noticias, se han desatado guerras a través de Twitter, las declaraciones que se hacen son oficiales y son como tu voz, y es muy importante por eso, porque cualquier cosa que digas es tu pensamiento y puede traer consecuencias cabronas. Tiene más eco, pero también yo lo veo como algo positivo, ya no te lo crees tanto", expresó.

A pesar del gran trampolín de las redes sociales, el YouTuber admitió que es importante no regarla, pues Internet recuerda todo y nadie puede escapar a ello.

"Si no fuera por las redes sociales, no estaría aquí un servidor, que para bien o para mal yo nací de Twitter y después de YouTube y ahora todas estas cosas que hacemos, se me hace que es una democratización de la comunicación (...). Esto es padre porque Internet no olvida y todo lo que digas será usado en tu contra, pues procura no cagarla en las redes", recomendó".