Christopher Uckermann dan realismo a "El diablero"

Con el objetivo de dar realismo a sus personajes en la serie "El diablero", los actores Horacio García y Christopher Uckermann visitaron a un par de brujos que tienen contacto con seres de otras dimensiones.

Y es que la serie, que se estrenará el 21 de diciembre próximo en Netflix, retrata la lucha de un cazador de demonios, ángeles caídos y otros seres fantásticos, a través del folclor y misticismo de la cultura mexicana.

En entrevista con los medios, Horacio García, quien da vida al diablero "Elvis Infante", compartió que si bien siente cierta incredulidad en torno a lo paranormal, buscó tener acercamientos con gente que conoce de cerca el tema, a fin de no sobreexplotar la actuación.

"En realidad hago como que no creo para no creer, porque si creo algo puede pasar. Para mí ser escéptico es mi protección", comentó el actor durante un recorrido realizado este jueves por algunos de los escenarios de la serie dirigida por Juan Manuel Cravioto.

De acuerdo con García, la visita a los brujos le causó una grata sensación, toda vez que "para ellos era real y estaban viviendo lo que me estaban hablando, amén de que si yo les creía o no, y eso era lo que a mí me alimentaba muchísimo".

"Porque la fe es eso: Cuando hablas con alguien muy religioso, por ejemplo, te transmite algo muy fuerte, es como decir estaría padre creer como él cree, me gustaría tener la fe que tiene y profesarla de esa manera", agregó.

Tras compartir lo importante que fue para él visitar a estos brujos de la Ciudad de México, García manifestó sentirse muy satisfecho por personificar a un héroe "cumbianchero, casado con la cultura ancestral y moreno".

"La serie sale de lo cotidiano, de las rutas turísticas de todas las series y películas que se filman en México, y lo mejor es que presenta seres disfuncionales que se juntan para generar una familia", comentó.

Por su parte, Christopher Uckermann destacó lo importante que es mostrar la identidad de México a través de su cultura pop.

"Durante la preparación de este personaje (el sacerdote Ramiro Ventura) echamos platicas con el barrio y es gente con otra sensibilidad, es como cuando vas a algún pueblo donde creen en los chaneques, es algo padre que se pierde en las ciudades", anotó.

Sobre su experiencia con los brujos, compartió que fue enriquecedora porque ellos ven lo paranormal "desde un tema científico y creo que ahí está el encuentro entre la ciencia y este mundo paranormal que no conocemos".

Ramiro Ventura es un sacerdote ortodoxo con un oscuro pasado, el cual se irá revelando a lo largo de la primera temporada de esta serie. "No es un clásico cura que conoce el universo de exorcismo, sino uno más ortodoxo y representa la religiosidad y es fascinante su encuentro con los diableros (cazadores de demonios)", anotó.

La serie, inspirada en el libro "El diablo me obligó", de F. G. Haghenbeck, incluye en su ambientación la santería, el misticismo y el folclor mexicano a través de una unidad de cuatro personajes que conforman una familia que quizá no lleva la misma sangre, pero sí comparte los valores y objetivos: luchar contra la maldad.