Tras haber conquistado al público de Guadalajara, ahora Christian Nodal recibe Disco de Diamante por "Adiós amor", así como dos discos de platino más oro por el álbum "Me deje llevar" y tres discos de oro y tres de platino por los sencillos "Probablemente", "Te fallé" y "Me deje llevar".

Tras esa sorpresa, el cantautor sonorense celebró su éxito, sin embargo dejó claro que esos reconocimientos sólo son un aliciente a su carrera para seguir defendiendo el regional mexicano.

"Espero que mi música siga gustando", dijo el cantautor, quien también durante breve conferencia habló del buen recibimiento que tuvo por parte del público tapatío durante su concierto en el Auditorio Telmex.

"Fue interesante este encuentro, aunque siendo el primero con el que arrancó mi gira "De tu mano" creo que servirá para cambiar algunas cosas y aumentar otras que tal vez no estuvieron como deseábamos", externó el cantautor de 19 años.

Compartió que este último año y medio su carrera ha estado en ascenso, lo que le parece un proceso interesante. "Cada paso que doy trato de dar lo mejor posible y agradezco el cariño que me tiene mi público, lo cual disfruto mucho, es maravilloso sentirlos tan cerca".

"Ese amor que me tiene el público es bien bonito y es lo que agradezco, por ello me esmeré en hacer un espectáculo con una gran producción en donde no sólo me vieran cantar", externó Nodal, quien entre risas reconoció que tomó aspectos de otros espectáculos que había visto de intérpretes como David Bisbal.

En cuanto a los temas que integraron su repertorio señaló que retomó algunos temas de intérpretes como Vicente y Alejandro Fernández debido a que esas canciones le agradan.

"Cuando estructuré el concierto pensé como público, de ahí que también surgiera la idea de convivir con ellos y bajara para sacarme fotos y que por lo me sintieran que soy parte de ellos.

"Cuando yo era público pensaba en esa oportunidad de convivir con mi artista de cerca y por eso pensé en recorrer los pasillos y estar con ellos más que por un momento sintiera que les cantó al oído como les gusta", dijo Nodal para después disfrutar de esta entrega de discos de oro y platino por altas ventas.

Hecho que también compartió con su familia, que han sido pieza clave en la carrera del sonorense, quien está listo para llegar al Auditorio Nacional antes de que termine el año.

Presentación para la que tiene preparadas algunas sorpresas, que no quiso adelantar hasta llegado el momento, aunque Christian Nodal dejó en claro que no cambiará de género y seguirá bajo con el mariachiteño que tantas satisfacciones le ha dado desde que inició su carrera.