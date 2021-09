Chris Stapleton y Eric Church lideran nominaciones a los CMA

Gabby Barrett tuvo otro buen año con el éxito country No. 1 "The Good Ones" y obtuvo cuatro nominaciones, a artista femenina del año, artista nuevo, sencillo y canción del año.

El desacreditado cantante Morgan Wallen, que fue sorprendido a principios de este año gritando un insulto racial, obtuvo suficientes votos para asegurarse una nominación a uno de los premios principales: álbum del año. La junta directiva de la CMA anunció anteriormente que Wallen sería descalificado para los premios individuales, pero sería elegible para premios que honran un trabajo artístico. Su álbum "Dangerous: The Double Album" pasó 10 semanas consecutivas en la cima de la lista Billboard 200 de todos los géneros, lo que lo convierte en uno de los discos más vendidos de 2021.

Carly Pearce es la única artista femenina en la categoría de álbum del año, con "29". La primera parte de la trilogía de Church, llamada "Heart", fue nominada en la misma categoría, al igual que "Skeletons" de los hermanos Osborne.

Combs podría agregar a su estante otro trofeo como vocalista masculino del año. Se llevó a casa el premio los últimos dos años y está nominado nuevamente a este premio, así como a canción del año por "Forever After All".

Chris Young y Kane Brown no sólo son amigos, sino también conominados: su dueto "Famous Friends" compite en tres apartados que incluyen sencillo del año, evento musical y video musical. Young podría llevarse a casa dos honores adicionales si gana por su papel como productor. A pesar de tener una serie de éxitos country multiplatino, como "What Ifs" y "Heaven", esta es la primera nominación de Brown a los CMA.

En esta combinación de fotos, de izquierda a derecha, las nominadas a los Premios CMA a la mejor vocalista femenina Gabby Barrett, Miranda Lambert, Ashley McBryde, Maren Morris y Carly Pearce. (AP Foto)

En esta combinación de fotos, de izquierda a derecha, los nominados a los Premios CMA al mejor vocalista masculino Dirks Bentley, Eric Church, Luke Combs, Thomas Rhett y Chris Stapleton. (AP Foto)