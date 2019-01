Chris Pratt anuncia compromiso

Cd. de México.

El actor Chris Pratt anunció a través de redes sociales su compromiso con Katherine Schwarzenegger.

Pratt compartió este lunes en su cuenta oficial de Instagram una imagen con su pareja, la cual sumó en ocho horas más de 2 millones 600 mil Me Gusta, uno de ellos el de su ex esposa, Anna Faris.



"Dulce Katherine, ¡estoy muy feliz de que dijeras que sí! Estoy emocionado de casarme contigo. Orgulloso de vivir valientemente en fe contigo. ¡Ahí vamos!".



Los rumores de la relación con Schwarzenegger iniciaron en junio, luego de ser vistos muy juntos en un picnic organizado por el Día del Padre.



La madre de Katherine Schwarzenegger, Maria Shriver, fue quien los presentó. La confirmación de la relación fue en julio, al ser captados besándose en Los Ángeles.



En agosto 2017 Pratt anunció su divorcio de la actriz Anna Faris, tras 8 años de matrimonio y un hijo en común.

