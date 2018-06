Chris Hemsworth es vegetariano

El mundo del fitness está cambiando: cada vez más atletas de alta competición, como Alberto Rulos, al que entrevistamos el pasado año, se están haciendo vegetarianos por un compromiso tanto con los animales como con el medio ambiente. También el actor Chris Hemsworth se ha sumado a esta dieta, que promete vivir más tiempo y de forma más saludable, como explicamos en un artículo. Nos hemos enterado de este cambio radical a través del Daily Mail.

Luke Zocchi, su entrenador, lo explica: "fue un gran experimento, ya que tratamos de ver si podía mantener el músculo de forma vegetariana y realmente me sorprendió porque lo hizo y la mayoría de nosotros tenemos la mentalidad de comer proteína animal, pero se puede obtener de otras fuentes.

Según informan, Hemsworth heredó los hábitos de su hermano menor, Liam, que ha estado comiendo de forma vegetariana durante más de tres años. "No hay aspectos negativos en comer de esta forma. No siento nada negativo, ni mental ni físicamente. Me encanta. Siento que también tiene una especie de efecto dominó en el resto de mi vida", explica el hermano más joven del famoso actor.

La gente está adoptando cada vez más dietas veganas por razones éticas y de salud. Los productos basados en plantas tienen más demanda que nunca y seguirán creciendo como una tendencia alimentaria en 2018, según las predicciones de Whole Foods Market. Y de acuerdo con una nueva investigación publicada recientemente, eliminar la carne y los lácteos de la dieta es la forma más rápida y efectiva de reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente.

"Una dieta vegana es probablemente la mejor forma de reducir el impacto en el planeta Tierra, no solo por los gases del efecto invernadero, sino en la acidificación global, la eutrofización, el uso de la tierra y el agua", dijo Joseph Poore, investigador principal del proyecto de la Universidad de Oxford.

Los científicos extrajeron datos de más de 119 países, que representan el 90 por ciento de toda la comida que se consume. Los resultados, publicados en la revista Science, sugieren que la carne y los lácteos proporcionan el 18 por ciento del total de calorías consumidas en todo el mundo, y el 37 por ciento de la proteína total. Sin embargo, el ganado utilizado para producir estos productos ocupa el 83 por ciento del total de las tierras de cultivo.

"La agricultura es un sector que abarca toda una multitud de problemas ambientales", dijo. "Realmente son los productos animales los responsables de gran parte del problema actual". Hasta asevera que es mejor hacerse vegetariano que volar o comprarse un automóvil eléctrico.